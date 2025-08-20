Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,08

EUR

48,17

--0,13

Наличный курс:

USD

41,43

41,35

EUR

48,50

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Где в Украине чаще всего регистрируют электромобили: самые популярные модели в регионах

электромобиль
Фото: Укравтопром

В июле украинский автопарк пополнили более 7 тыс. автомобилей на электротяге (BEV). Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Регионы-лидеры

Отмечается, что наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:

  1. Львовская область – 970 ед. (88% б/у);
  2. город Киев – 884 ед. (62% б/у);
  3. Киевская обл. – 673 ед. (68% б/у);
  4. Днепропетровская обл. – 584 ед. (68% б/у);
  5. Одесская обл. – 400 ед (69% подержанные).

Самые популярные модели

По данным "Укравтопрома", в части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках кроме Днепропетровщины стал BYD Song Plus.

Жители Днепропетровщины чаще выбирали Honda eNS1.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто :

  • Tesla Model – в г. Киеве и области, Львовской и Днепропетровщине;
  • Nissan Leaf – в Одесской обл.

Напомним, в июле 2025 года доля электромобилей выросла до 24,7%, в то время как продажи дизельных авто сократились до 18,7%. Самыми популярными остаются бензиновые модели, которым принадлежит 35,1% рынка.

Заметим, что спрос на электромобили в Украине растет ежегодно. Рост цен на топливо, развитие зарядной инфраструктуры и экологическое сознание побуждают все больше водителей выбирать именно электромобиль. В 2025 г. украинский рынок электрокаров демонстрирует интересные тренды: доминируют проверенные бренды, но появляются и новые модели с привлекательными характеристиками. Какие авто выбирают украинцы и почему – читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько