Где в Украине чаще всего регистрируют электромобили: самые популярные модели в регионах

В июле украинский автопарк пополнили более 7 тыс. автомобилей на электротяге (BEV). Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Регионы-лидеры

Отмечается, что наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:

Львовская область – 970 ед. (88% б/у); город Киев – 884 ед. (62% б/у); Киевская обл. – 673 ед. (68% б/у); Днепропетровская обл. – 584 ед. (68% б/у); Одесская обл. – 400 ед (69% подержанные).

Самые популярные модели

По данным "Укравтопрома", в части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках кроме Днепропетровщины стал BYD Song Plus.

Жители Днепропетровщины чаще выбирали Honda eNS1.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто :

Tesla Model – в г. Киеве и области, Львовской и Днепропетровщине;

Nissan Leaf – в Одесской обл.

Напомним, в июле 2025 года доля электромобилей выросла до 24,7%, в то время как продажи дизельных авто сократились до 18,7%. Самыми популярными остаются бензиновые модели, которым принадлежит 35,1% рынка.

Заметим, что спрос на электромобили в Украине растет ежегодно. Рост цен на топливо, развитие зарядной инфраструктуры и экологическое сознание побуждают все больше водителей выбирать именно электромобиль. В 2025 г. украинский рынок электрокаров демонстрирует интересные тренды: доминируют проверенные бренды, но появляются и новые модели с привлекательными характеристиками. Какие авто выбирают украинцы и почему – читайте в материале Delo.ua.