Які нові автомобілі купували українці у листопаді: найпопулярніші моделі

У листопаді за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% українського ринку нових легковиків. Бестселером місяця став кросовер Renault Duster.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що в десятку бестселерів в черговий раз потрапили лише кросовери.

Титул лідера ринку у листопаді зміг повернути собі Renault Duster.

Топ-10 нових легковиків листопада

Renault Duster - 494 од.; BYD Leopard 3 - 385 од.; Toyota RAV-4 - 318 од.; Volkswagen ID.Unyx - 298 од.; BYD Song Plus - 289 од.; Toyota Land Cruiser Prado - 240 од.; Hyundai Tucson - 227 од.; Zeekr 7X - 221 од.; BYD Sea Lion 06 - 220 од.; Skoda Kodiaq - 204 од.

Нагадаємо, протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.

Натомість у жовтні 2025 року найпопулярнішим новим легковиком в Україні став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx— українці купили 441 таких авто.