- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Які нові автомобілі купували українці у листопаді: найпопулярніші моделі
У листопаді за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% українського ринку нових легковиків. Бестселером місяця став кросовер Renault Duster.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що в десятку бестселерів в черговий раз потрапили лише кросовери.
Титул лідера ринку у листопаді зміг повернути собі Renault Duster.
Топ-10 нових легковиків листопада
- Renault Duster - 494 од.;
- BYD Leopard 3 - 385 од.;
- Toyota RAV-4 - 318 од.;
- Volkswagen ID.Unyx - 298 од.;
- BYD Song Plus - 289 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 240 од.;
- Hyundai Tucson - 227 од.;
- Zeekr 7X - 221 од.;
- BYD Sea Lion 06 - 220 од.;
- Skoda Kodiaq - 204 од.
Нагадаємо, протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.
Натомість у жовтні 2025 року найпопулярнішим новим легковиком в Україні став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx— українці купили 441 таких авто.