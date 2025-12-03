Запланована подія 2

Які нові автомобілі купували українці у листопаді: найпопулярніші моделі

В Україні зростають продажі електромобілів
У листопаді українці купили 8,3 тис. нових легкових автомобілів / Freepik

У листопаді за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% українського ринку нових легковиків. Бестселером місяця став кросовер Renault Duster.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що в десятку бестселерів в черговий раз потрапили лише кросовери.

Титул лідера ринку у листопаді зміг повернути собі Renault Duster.

Топ-10 нових легковиків листопада

  1. Renault Duster - 494 од.;
  2. BYD Leopard 3 - 385 од.;
  3. Toyota RAV-4 - 318 од.;
  4. Volkswagen ID.Unyx - 298 од.;
  5.  BYD Song Plus - 289 од.;
  6. Toyota Land Cruiser Prado - 240 од.;
  7.  Hyundai Tucson - 227 од.;
  8. Zeekr 7X - 221 од.; 
  9. BYD Sea Lion 06 - 220 од.;
  10. Skoda Kodiaq - 204 од.

Нагадаємо, протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.

Натомість у жовтні 2025 року найпопулярнішим новим легковиком в Україні  став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx— українці купили 441 таких авто.

Автор:
Світлана Манько