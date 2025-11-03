Акции BYD приблизились к девятимесячному минимуму: автогигант лишился лидерства в Китае

Акции китайского автогиганта BYD приблизились к самому низкому уровню почти за девять месяцев. Это произошло после того, как автопроизводитель опубликовал второе подряд падение продаж и снова уступил первенство на китайском рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Падение продаж и акций BYD

По данным автопроизводителя, продажи в октябре 2025 года упали на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 441 706 автомобилей.

Эта новость сразу отразилась на бирже: 3 ноября в начале торгов в Гонконге акции BYD упали на 1,9% до 98,70 гонконгских долларов. Это самый низкий показатель закрытия с 5 февраля. В настоящее время ценные бумаги компании потеряли примерно 36% своего пикового значения, зафиксированного в конце мая.

Падение продаж продолжает серию негативных показателей для BYD: на прошлой неделе компания уже отчитывалась о втором подряд падении квартальной прибыли. Это произошло после того, как китайские чиновники приняли меры по контролю над чрезмерным снижением цен, что являлось ключевым инструментом политики BYD.

Утрата лидерства на рынке Китая

BYD также потерял позицию самого популярного автомобильного бренда Китая, уступив SAIC Motor, который в прошлом месяце отгрузил 453 978 автомобилей.

Несмотря на то, что октябрь стал самым лучшим месяцем продаж для BYD за этот год, компания сталкивается с серьезным вызовом. Согласно аналитикам Morgan Stanley, чтобы достичь годовых прогнозов поставок около 4,6 миллиона единиц, BYD должен значительно превзойти октябрьские показатели в ноябре и декабре. С начала года продажи составляют всего 3,7 миллиона единиц, что требует в среднем 450 000 поставок в месяц до конца года.

Конкуренты BYD фиксируют рост

На фоне трудностей BYD большинство конкурентов демонстрируют успех. Компания Geely Automobile Holdings, Nio, Xpeng и Zhejiang Leapmotor Technology сообщили о рекордных месячных продажах в октябре. Компания Xiaomi также отчиталась об успешном месяце. Единственное исключение среди конкурентов – Li Auto, которая продолжает испытывать трудности, зафиксировав пятый подряд месячный спад продаж.

Напомним, китайский автопроизводитель BYD сообщил о падении чистой прибыли на 33% в третьем квартале 2025 года, до 7,8 млрд юаней (около 1,1 млрд долларов) по сравнению с 11,6 млрд юаней (1,63 млрд долл.) годом ранее.