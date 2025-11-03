Акції BYD наблизилися до дев'ятимісячного мінімуму: автогігант втратив лідерство в Китаї

Акції китайського автогіганта BYD наблизилися до найнижчого рівня за майже дев'ять місяців. Це сталося після того, як автовиробник опублікував друге поспіль падіння продажів і знову поступився першістю на китайському ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Падіння продажів та акцій BYD

За даними автовиробника, продажі у жовтні 2025 року впали на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 441 706 автомобілів.

Ця новина одразу відобразилася на біржі: 3 листопада на початку торгів у Гонконзі акції BYD впали на 1,9% до 98,70 гонконгських доларів. Це найнижчий показник закриття з 5 лютого. Наразі цінні папери компанії втратили приблизно 36% від свого пікового значення, зафіксованого наприкінці травня.

Падіння продажів продовжує серію негативних показників для BYD: минулого тижня компанія вже звітувала про друге поспіль падіння квартального прибутку. Це відбулося після того, як китайські чиновники вжили заходів щодо контролю за надмірним знижуванням цін, що було ключовим інструментом політики BYD.

Втрата лідерства на ринку Китаю

BYD також втратив позицію найпопулярнішого автомобільного бренду Китаю, поступившись SAIC Motor, який минулого місяця відвантажив 453 978 автомобілів.

Попри те, що жовтень став найкращим місяцем продажів для BYD за цей рік, компанія стикається з серйозним викликом. Згідно з аналітиками Morgan Stanley, щоб досягти річних прогнозів поставок близько 4,6 мільйона одиниць, BYD має значно перевершити жовтневі показники у листопаді та грудні. З початку року продажі становлять лише 3,7 мільйона одиниць, що вимагає в середньому 450 000 поставок на місяць до кінця року.

Конкуренти BYD фіксують зростання

На тлі труднощів BYD, більшість конкурентів демонструють успіх. Компанії Geely Automobile Holdings, Nio, Xpeng та Zhejiang Leapmotor Technology повідомили про рекордні місячні продажі у жовтні. Компанія Xiaomi також відзвітувала про успішний місяць. Єдиний виняток серед конкурентів – Li Auto яка продовжує зазнавати труднощів, зафіксувавши п'ятий поспіль місячний спад продажів.

Нагадаємо, китайський автовиробник BYD повідомив про падіння чистого прибутку на 33% у третьому кварталі 2025 року, до 7,8 млрд юанів (приблизно 1,1 млрд доларів) порівняно з 11,6 млрд юанів (1,63 млрд дол.) роком раніше.