Китайські автогіганти BYD та Geely націлились на купівлю заводу Nissan-Mercedes у Мексиці

Китайські компанії BYD та Geely увійшли до числа фіналістів на придбання спільного заводу Nissan та Mercedes-Benz у Мексиці. На тлі тарифних обмежень США та скорочень на американських підприємствах, виробники з КНР прагнуть локалізувати виробництво для закріплення на ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Серед дев'яти компаній, що виявили зацікавленість, також присутні китайські Chery, Great Wall Motor та в'єтнамський виробник електромобілів VinFast.

Економічний інтерес

Інтерес китайських брендів до мексиканських потужностей зумовлений наступними факторами:

з 2020 року продажі BYD зросли вдесятеро, а Geely — вдвічі. Минулого року кожна з компаній реалізувала понад 4 мільйони авто;

присутність китайських марок у Мексиці зросла з нуля у 2020 році до 10% у минулому році (загальний обсяг ринку Мексики становить 1,5 млн авто на рік);

у місті Рамос-Арізпе китайська компанія Yongmaotai Automotive будує завод автозапчастин на 600 місць, тоді як General Motors звільнив 1900 працівників на місцевому підприємстві через падіння попиту в США.

Політичні та торговельні ризики

Мексиканська влада перебуває у стані балансування між залученням інвестицій та тиском з боку Вашингтона. Сполучені Штати фактично заборонили продаж автомобілів китайських марок на своєму ринку. Водночас адміністрація Дональда Трампа звинувачує Мексику у створенні шляхів для потрапляння китайських товарів до США в обхід мит.

На тлі напруженості між країнами Міністерство економіки Мексики закликало владу штатів призупинити залучення китайських інвестицій до завершення переговорів щодо північноамериканської торговельної угоди.

Мехіко вже запровадив 50% мита на імпорт китайських автомобілів. Цей крок мав на меті "знизити градус" у відносинах із США, проте він став додатковим стимулом для китайських компаній переносити виробництво безпосередньо на територію Мексики.

Популярність BYD в Україні

У 2025 році автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році. Аналітики підкреслюють, що це стало найвищим річним результатом для цього сегменту авторинку з 2022 року.

Лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD з показником - 10352 реалізованих авто, що уп'ятеро більше, ніж в 2024 році.

Нагадаємо, китайський автовиробник BYD у 2025 році стала найбільшим у світі виробником електромобілів, посунувши американську компанію Tesla Ілона Маска, яка другий рік стикається з падінням продажів.