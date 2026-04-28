За середню вартість автомобіля в США можна купити п’ять електрокарів у Китаї: ціни та найдешевші моделі

Середня ціна нового авто в США у березні становила 51 456 доларів. Водночас у Китаї доступно понад 200 моделей електрокарів, включаючи гібриди, за ціною у рази менше – від $6 560 до $25 000. Тобто в КНР можна придбати кілька електромобілів за ціною одного середньостатистичного авто у Сполучених Штатах.

Агентство, використовуючи дані DCar, склало список п'яти найбільш продаваних електромобілів в КНР, ціна яких не перевищує 12 000 доларів.

Найдешевші електрокари в Китаї

Geely EX2

Ця модель стала лідером за кількістю продажів у Китаї у 2025 році. Її початкова ціна складає $10 060. Автомобіль оснащений переднім багажником, внутрішніми відділеннями для зберігання та 14,6-дюймовим сенсорним екраном. Запас ходу становить близько 410,38 км. Автомобільний аналітик Феліпе Муньос зазначає: "Коли сідаєш, не відчуваєш себе в маленькому автомобілі... Він відчувається кращим з точки зору якості та більшим з точки зору розміру".

Wuling Hongguang MiniEV

Ціна моделі стартує від 6560 доларів. У 2026 році виробник оновив дизайн, додавши чотири двері. Автомобіль має максимальну швидкість 99,78 км/год та запас ходу 204,39 км. Компанія також пропонує модель Bingo Pro вартістю від 8000 доларів, розраховану на швидкісні траси, із запасом ходу 402,34 км.

Лінійка BYD

Компанія BYD випускає серію Qin Plus DM з початковою ціною $11 675. Модель Seagull за ціною $10 200 отримала популярність завдяки співвідношенню вартості та оснащення. Версія 2026 року має систему Lidar, функцію швидкої зарядки та запас ходу 505,33 км. Раніше автомобіль мав один склоочисник, проте в новій версії встановлено стандартний комплект із двох елементів. Крім того популярністю на китайському авторинку користується ще одна модель автовиробника BYD Yuan UP — її ціна стратує від $10 945. Загалом три провідні моделі бренду забезпечили 700 000 продажів за останній рік.

Китай залишається світовим лідером з виробництва та споживання електромобілів (EV). Урядова політика Китаю, спрямована на субсидування виробників та розвиток інфраструктури зарядних станцій, є ключовим фактором низьких цін на внутрішньому ринку.

Авторинок України

Китайські автомобілі поступово зміцнюють позиції на українському ринку та вже виходять за межі нішевого сегмента. Особливо помітне їхнє зростання серед нових авто, де вони активно конкурують із традиційними брендами за рахунок ціни, технологій і дизайну.

Впродовж першого кварталу 2026 року українці придбали 2608 одиниць легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 5% менше, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У топ-5 найпопулярніших моделей нових легковиків китайського походження увійшли три від компанії BYD: BYD Leopard 3, BYD Sea Lion 06 та BYD Song Plus.

