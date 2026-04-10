Чи готовий український авторинок до китайської експансії: BYD і Zeekr уже серед лідерів

Китайські автомобілі поступово зміцнюють позиції на українському ринку та вже виходять за межі нішевого сегмента. Особливо помітне їхнє зростання серед нових авто, де вони активно конкурують із традиційними брендами за рахунок ціни, технологій і дизайну.

Про це Delo.ua розповів аналітик Інституту досліджень авторинку Остап Новицький.

Хто є лідерами серед китайських брендів в Україні

За словами експерта, на вторинному ринку найбільш помітними залишаються Chery, BYD та Geely — ці бренди вже давно присутні в Україні й мають сформований попит. Водночас у сегменті нових автомобілів ситуація більш динамічна: тут швидко набирають обертів BYD і преміальний бренд Zeekr, а також Chery.

"Попит концентрується навколо кількох моделей, які пропонують сучасні технології та дизайн. Найчастіше українці обирають BYD Leopard 3, BYD Sea Lion 06 та Zeekr 001", — зазначає Остап Новицький.

Йдеться переважно про електромобілі або технологічні гібриди, що підтверджує курс китайських виробників на інновації.

Яка частка китайських авто на ринку

Загалом частка автомобілів китайського виробництва поки що залишається відносно невеликою у сегменті вживаних авто — близько 2,4%.

Водночас серед нових автомобілів вона вже перевищує 12%, що свідчить про швидке зростання присутності китайських брендів в Україні.

"Важливо, що до цієї категорії входять не лише локальні виробники, а й моделі глобальних брендів, виготовлені на китайських заводах, зокрема Volkswagen, Honda, Audi та Mazda", — зауважує Новицький.

Хто купує китайські автомобілі

За словами Остапа Новицького, китайські авто найчастіше обирають покупці, які шукають більш вигідну альтернативу звичним брендам або хочуть отримати сучасні технології за нижчу ціну.

"Це також аудиторія, яка готова експериментувати та першою тестує нові рішення на ринку", — наголошує експерт.

Китайські виробники фактично закрили всі ключові сегменти ринку — від бюджетних міських авто до преміальних SUV і мінівенів. При цьому їхня головна перевага — більш доступна ціна у порівнянні з європейськими, японськими чи корейськими аналогами при схожому рівні оснащення.

Окремо виділяються так звані "релоковані" авто, вироблені для внутрішнього ринку Китаю та ввезені в Україну. Вони часто коштують дешевше за глобальні версії, що додатково стимулює попит.

Сервіс і гарантія: головний виклик ринку

Разом зі зростанням попиту поступово розвивається і сервісна інфраструктура. Все більше СТО починають обслуговувати китайські автомобілі, з’являються запчастини, а механіки набувають досвіду роботи з новими технологіями. Водночас питання гарантії залишається ключовим ризиком.

"Частина авто продається без підтримки виробника — фактично з умовою "гарантія до порогу", після чого відповідальність повністю переходить до власника", — каже аналітик Інституту досліджень авторинку.

Повноцінну заводську гарантію в Україні зазвичай забезпечують лише бренди з офіційною присутністю, зокрема Chery, Geely та Changan. Інші популярні марки часто продаються через неофіційні канали, де гарантійні зобов’язання бере на себе продавець.

Загалом, китайські автомобілі вже стали помітною частиною українського авторинку. Їхній успіх базується на поєднанні ціни, технологій і широкого модельного ряду. Однак подальше зростання залежатиме від того, наскільки швидко ринок зможе вирішити питання сервісу та гарантійної підтримки.

Нагадаємо, що серед майже 445 тис. транспортних засобів, які імпортували в Україну у 2025 році, понад 70% були вживаними машинами з Європи.