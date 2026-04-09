Ощадбанк запустив кредитування авто з пробігом від офіційних дилерів
Ощадбанк запустив нову програму Select Finance для кредитування автомобілів із пробігом, що продаються через офіційних дилерів.
Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні компанії.
Нові умови автокредитування від Ощадбанку
Ощадбанк оголосив про запуск нової програми Select Finance, яка передбачає кредитування автомобілів із пробігом, що реалізуються через офіційних дилерів в Україні.
Програма пропонує більш вигідні умови фінансування порівняно з традиційними кредитами на вживані авто. Вона орієнтована на транспортні засоби з невеликим пробігом, підтвердженою історією експлуатації та чинною гарантією виробника, що дозволяє клієнтам придбати надійне авто на кращих умовах.
Автомобіль, який купується в межах програми, має відповідати таким вимогам:
- вік – до 3 років з моменту першого придбання;
- пробіг – до 50 тис. км;
- наявність чинної гарантії виробника;
- не більше одного власника.
Ощадбанк пропонує гнучкі умови фінансування:
- процентна ставка – від 0,01% до 11% річних (залежно від терміну та першого внеску);
- перший внесок – від 30% вартості авто;
- термін кредитування – до 5 років;
- разова комісія – від 0 до 3% суми кредиту;
- схема погашення – класична або ануїтет;
- можливість включити вартість КАСКО за перший рік до суми кредиту.
"Ми сфокусувались на сегменті автомобілів із пробігом, які продаються через офіційних дилерів і мають гарантію виробника. Це дає клієнтам можливість отримати надійне авто за більш доступною ціною, ніж нове", - підсумував Дмитро Баштовий, директор департаменту взаємовідносин з партнерами Ощадбанку.
Нагадаємо, у березні 2026 року український автопарк поповнили 18,3 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 7% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.