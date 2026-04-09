Ощадбанк запустив кредитування авто з пробігом від офіційних дилерів

Ощадбанк запустив нову програму Select Finance для кредитування автомобілів із пробігом, що продаються через офіційних дилерів. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні компанії.

Нові умови автокредитування від Ощадбанку

Ощадбанк оголосив про запуск нової програми Select Finance, яка передбачає кредитування автомобілів із пробігом, що реалізуються через офіційних дилерів в Україні.

Програма пропонує більш вигідні умови фінансування порівняно з традиційними кредитами на вживані авто. Вона орієнтована на транспортні засоби з невеликим пробігом, підтвердженою історією експлуатації та чинною гарантією виробника, що дозволяє клієнтам придбати надійне авто на кращих умовах.

Автомобіль, який купується в межах програми, має відповідати таким вимогам:

  • вік – до 3 років з моменту першого придбання;
  • пробіг – до 50 тис. км;
  • наявність чинної гарантії виробника;
  • не більше одного власника.

Ощадбанк пропонує гнучкі умови фінансування:

  • процентна ставка – від 0,01% до 11% річних (залежно від терміну та першого внеску);
  • перший внесок – від 30% вартості авто;
  • термін кредитування – до 5 років;
  • разова комісія – від 0 до 3% суми кредиту;
  • схема погашення – класична або ануїтет;
  • можливість включити вартість КАСКО за перший рік до суми кредиту.

"Ми сфокусувались на сегменті автомобілів із пробігом, які продаються через офіційних дилерів і мають гарантію виробника. Це дає клієнтам можливість отримати надійне авто за більш доступною ціною, ніж нове", - підсумував Дмитро Баштовий, директор департаменту взаємовідносин з партнерами Ощадбанку.

Нагадаємо, у березні 2026 року український автопарк поповнили 18,3 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 7% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автор:
Ольга Опенько