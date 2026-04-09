Ощадбанк запустил кредитование авто с пробегом от официальных дилеров

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении компании.

Новые условия автокредитования от Ощадбанка

Ощадбанк объявил о запуске новой программы Select Finance, предусматривающей кредитование автомобилей с пробегом, реализуемых через официальных дилеров в Украине.

Программа предлагает более выгодные условия финансирования по сравнению с традиционными кредитами на подержанные автомобили. Она ориентирована на транспортные средства с небольшим пробегом, подтвержденной историей эксплуатации и действующей гарантией производителя, что позволяет клиентам приобрести надежный автомобиль на лучших условиях.

Автомобиль, приобретаемый в рамках программы, должен отвечать следующим требованиям:

возраст – до 3 лет с момента первого приобретения;

пробег – до 50 тыс. км;

наличие действующей гарантии изготовителя;

не более одного собственника.

Ощадбанк предлагает гибкие условия финансирования:

процентная ставка – от 0,01% до 11% годовых (в зависимости от срока и первого взноса);

первый взнос – от 30% стоимости авто;

срок кредитования – до 5 лет;

разовая комиссия – от 0 до 3% от суммы кредита;

схема погашения – классическая или аннуитет;

возможность включить стоимость КАСКО за первый год в сумму кредита.

"Мы сфокусировались на сегменте автомобилей с пробегом, которые продаются через официальных дилеров и имеют гарантию производителя. Это дает клиентам возможность получить надежный автомобиль по более доступной цене, чем новый", - подытожил Дмитрий Баштовой, директор департамента взаимоотношений с партнерами Ощадбанка.

Напомним, в марте 2026 года украинский автопарк пополнили 18,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.