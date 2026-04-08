Авторынок меняется: онлайн-продажи вытесняют региональные центры

Статистика Института исследований авторынка свидетельствует о постепенной трансформации классической модели региональных сервисных центров в сторону цифровых сервисов. Мартовские данные демонстрируют четкий тренд: онлайн-платформы становятся ключевым инструментом перепродажи автомобилей, в то время как рынок новых авто остается максимально централизованным.

Наиболее заметным изменением явился стремительный рост роли цифровых сервисов. Портал "Дія" фактически превратилось в главную площадку для внутренних сделок, аккумулировав 28,6% всех перепродаж — почти каждая третья сделка заключается онлайн без привязки к региону.

Среди физических локаций лидером остается Киев с долей 11,1%. В тройку также входят Днепропетровская область (6,6%) и Одесская область (5,1%). Несмотря на цифровизацию, крупные экономические центры сохраняют активность на вторичном рынке.

В сегменте импорта подержанных авто сформировался баланс между Киевом и Львовщиной — оба региона имеют по 13,1% рынка. В то же время, западные области, в частности Волынская, Ивано-Франковская и Ровенская, вместе обеспечивают более 16% импорта, что объясняется их близостью к границе и развитой логистикой.

В то же время рынок новых автомобилей демонстрирует почти полную концентрацию в столице. В марте 45,5% новых легковых автомобилей получили киевскую регистрацию. Это в значительной степени связано как с высокой покупательной способностью, так и с регистрацией корпоративных автопарков. Днепропетровская область (7,2%) и Львовская (6,2%) существенно отстают по объемам.

В марте 2026 года внутренний рынок подержанных автомобилей в Украине продемонстрировал существенное оживление. Общее количество сделок купли-продажи достигло 69 862, что на 17,2% больше по сравнению с февралем. В то же время в годовом исчислении рынок сократился на 8,2%, однако текущая динамика свидетельствует о возобновлении спроса после зимнего периода.