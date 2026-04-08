Авторинок змінюється: онлайн-продажі витісняють регіональні центри

Статистика Інституту досліджень авторинку свідчить про поступову трансформацію класичної моделі регіональних сервісних центрів у бік цифрових сервісів. Березневі дані демонструють чіткий тренд: онлайн-платформи стають ключовим інструментом перепродажу автомобілів, тоді як ринок нових авто залишається максимально централізованим.

Найбільш помітною зміною стало стрімке зростання ролі цифрових сервісів. Застосунок "Дія" фактично перетворився на головний майданчик для внутрішніх угод, акумулювавши 28,6% усіх перепродажів — майже кожна третя угода укладається онлайн без прив’язки до регіону.

Серед фізичних локацій лідером залишається Київ із часткою 11,1%. До трійки також входять Дніпропетровська область (6,6%) та Одеська область (5,1%). Попри цифровізацію, великі економічні центри зберігають активність на вторинному ринку.

У сегменті імпорту вживаних авто сформувався баланс між Києвом і Львівщиною — обидва регіони мають по 13,1% ринку. Водночас західні області, зокрема Волинська, Івано-Франківська та Рівненська, разом забезпечують понад 16% імпорту, що пояснюється їхньою близькістю до кордону та розвиненою логістикою.

Натомість ринок нових автомобілів демонструє майже повну концентрацію у столиці. У березні 45,5% нових легковиків отримали київську реєстрацію. Значною мірою це пов’язано як із високою купівельною спроможністю, так і з реєстрацією корпоративних автопарків. Дніпропетровська область (7,2%) та Львівська область (6,2%) суттєво відстають за обсягами.

Додамо, у березні 2026 року внутрішній ринок вживаних автомобілів в Україні продемонстрував суттєве пожвавлення. Загальна кількість угод купівлі-продажу сягнула 69 862, що на 17,2% більше порівняно з лютим. Водночас у річному вимірі ринок скоротився на 8,2%, однак поточна динаміка свідчить про відновлення попиту після зимового періоду.

Тетяна Гойденко