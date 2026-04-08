Авторинок змінюється: онлайн-продажі витісняють регіональні центри

Статистика Інституту досліджень авторинку свідчить про поступову трансформацію класичної моделі регіональних сервісних центрів у бік цифрових сервісів. Березневі дані демонструють чіткий тренд: онлайн-платформи стають ключовим інструментом перепродажу автомобілів, тоді як ринок нових авто залишається максимально централізованим.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ІДА.

Найбільш помітною зміною стало стрімке зростання ролі цифрових сервісів. Застосунок "Дія" фактично перетворився на головний майданчик для внутрішніх угод, акумулювавши 28,6% усіх перепродажів — майже кожна третя угода укладається онлайн без прив’язки до регіону.

Серед фізичних локацій лідером залишається Київ із часткою 11,1%. До трійки також входять Дніпропетровська область (6,6%) та Одеська область (5,1%). Попри цифровізацію, великі економічні центри зберігають активність на вторинному ринку.

У сегменті імпорту вживаних авто сформувався баланс між Києвом і Львівщиною — обидва регіони мають по 13,1% ринку. Водночас західні області, зокрема Волинська, Івано-Франківська та Рівненська, разом забезпечують понад 16% імпорту, що пояснюється їхньою близькістю до кордону та розвиненою логістикою.

Натомість ринок нових автомобілів демонструє майже повну концентрацію у столиці. У березні 45,5% нових легковиків отримали київську реєстрацію. Значною мірою це пов’язано як із високою купівельною спроможністю, так і з реєстрацією корпоративних автопарків. Дніпропетровська область (7,2%) та Львівська область (6,2%) суттєво відстають за обсягами.

Додамо, у березні 2026 року внутрішній ринок вживаних автомобілів в Україні продемонстрував суттєве пожвавлення. Загальна кількість угод купівлі-продажу сягнула 69 862, що на 17,2% більше порівняно з лютим. Водночас у річному вимірі ринок скоротився на 8,2%, однак поточна динаміка свідчить про відновлення попиту після зимового періоду.