- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
Які кросовери українці найчастіше купували за кордоном: топ-10 моделей
За січень–серпень 2026 року український автопарк поповнили 154,8 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Більше половини з них — 54% — припало на кросовери, а середній вік таких автомобілів становив 7,4 року.
Про це повідомляє Dіlo з посиланням на дані "Укравтопрому".
Найчастіше українці обирали кросовери з бензиновими двигунами. На них припало 60% імпортованих SUV з пробігом. Ще 18% становили дизельні моделі, 11% — електромобілі, 9% — гібриди та 2% — автомобілі з газобалонним обладнанням.
Найпопулярнішим кросовером серед імпортованих з-за кордону став Volkswagen Tiguan — за вісім місяців в Україну ввезли 6261 такий автомобіль.
Друге місце посів Audi Q5 із 5460 автомобілями, третє — Nissan Rogue, яких імпортували 5402 одиниці.
Топ-10 імпортованих кросоверів з пробігом за січень–серпень 2026 року:
- Volkswagen Tiguan — 6261 авто;
- Audi Q5 — 5460;
- Nissan Rogue — 5402;
- Ford Escape — 3319;
- Mazda CX-5 — 2884;
- Nissan Qashqai — 2849;
- BMW X3 — 2486;
- Tesla Model Y — 2471;
- BMW X5 — 2282;
- Audi Q7 — 2230.
Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року частка кросоверів серед імпортованих вживаних легковиків становила 53%.