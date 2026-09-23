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Які кросовери українці найчастіше купували за кордоном: топ-10 моделей

Кросовери зайняли 54% імпорту вживаних авто в Україну
кросовери сформували 54% від усіх вживаних легковиків / Depositphotos

За січень–серпень 2026 року український автопарк поповнили 154,8 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Більше половини з них — 54% — припало на кросовери, а середній вік таких автомобілів становив 7,4 року.

Про це повідомляє Dіlo з посиланням на дані "Укравтопрому".

Найчастіше українці обирали кросовери з бензиновими двигунами. На них припало 60% імпортованих SUV з пробігом. Ще 18% становили дизельні моделі, 11% — електромобілі, 9% — гібриди та 2% — автомобілі з газобалонним обладнанням.

Найпопулярнішим кросовером серед імпортованих з-за кордону став Volkswagen Tiguan — за вісім місяців в Україну ввезли 6261 такий автомобіль.

Друге місце посів Audi Q5 із 5460 автомобілями, третє — Nissan Rogue, яких імпортували 5402 одиниці.

Топ-10 імпортованих кросоверів з пробігом за січень–серпень 2026 року:

  1. Volkswagen Tiguan — 6261 авто;
  2. Audi Q5 — 5460;
  3. Nissan Rogue — 5402;
  4. Ford Escape — 3319;
  5. Mazda CX-5 — 2884;
  6. Nissan Qashqai — 2849;
  7. BMW X3 — 2486;
  8. Tesla Model Y — 2471;
  9. BMW X5 — 2282;
  10. Audi Q7 — 2230.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року частка кросоверів серед імпортованих вживаних легковиків становила 53%.

Автор:
Тетяна Гойденко

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