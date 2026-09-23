Які кросовери українці найчастіше купували за кордоном: топ-10 моделей

За січень–серпень 2026 року український автопарк поповнили 154,8 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Більше половини з них — 54% — припало на кросовери, а середній вік таких автомобілів становив 7,4 року.

Про це повідомляє Dіlo з посиланням на дані "Укравтопрому".

Найчастіше українці обирали кросовери з бензиновими двигунами. На них припало 60% імпортованих SUV з пробігом. Ще 18% становили дизельні моделі, 11% — електромобілі, 9% — гібриди та 2% — автомобілі з газобалонним обладнанням.

Найпопулярнішим кросовером серед імпортованих з-за кордону став Volkswagen Tiguan — за вісім місяців в Україну ввезли 6261 такий автомобіль.

Друге місце посів Audi Q5 із 5460 автомобілями, третє — Nissan Rogue, яких імпортували 5402 одиниці.

Топ-10 імпортованих кросоверів з пробігом за січень–серпень 2026 року:

Volkswagen Tiguan — 6261 авто; Audi Q5 — 5460; Nissan Rogue — 5402; Ford Escape — 3319; Mazda CX-5 — 2884; Nissan Qashqai — 2849; BMW X3 — 2486; Tesla Model Y — 2471; BMW X5 — 2282; Audi Q7 — 2230.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року частка кросоверів серед імпортованих вживаних легковиків становила 53%.