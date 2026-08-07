НБУ очікує інфляцію 10% і зростання економіки лише на 1,8%

Національний банк прогнозує прискорення інфляції в Україні до 10% у 2026 році, тоді як реальний ВВП зросте лише на 1,8%. Водночас дефіцит бюджету без урахування грантів може сягнути близько 35% ВВП, а обсяг міжнародної підтримки — $87 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на липневий Інфляційний звіт Національного банку України.

За прогнозом НБУ, у 2027 році інфляція сповільниться до 6,9%, а у 2028 році повернеться до цільового рівня 5%.

Прискорення зростання цін цього року регулятор пояснює значним розширенням бюджетних стимулів, збільшенням витрат бізнесу на оплату праці, подорожчанням пального та наслідками попереднього послаблення гривні.

У липні НБУ підвищив облікову ставку з 15% до 15,5%. Поточний прогноз допускає її подальше підвищення до 16% у 2026 році. Повернення до циклу зниження ставки очікується у другому кварталі 2027 року.

Економіка зростатиме повільно

У 2026 році реальний ВВП, за оцінкою НБУ, збільшиться на 1,8%. Російські удари по підприємствах і логістичній інфраструктурі обмежуватимуть виробництво та інвестиції.

Водночас економіку підтримуватимуть великі бюджетні видатки, зокрема спрямування частини зовнішнього фінансування на локалізацію виробництва озброєнь в Україні, а також очікуване збільшення врожаїв.

У 2027–2028 роках НБУ прогнозує прискорення економічного зростання до 2,8–3% на рік.

Безробіття цього року має знизитися до 10%, а у 2027–2028 роках — приблизно до 9%. Реальні зарплати у 2026 році, за прогнозом, зростуть більш як на 12%, після чого темпи сповільняться до 4–6% на рік.

НБУ очікує чистий відплив населення приблизно на 200 тис. осіб у 2026 році. У 2027 році прогнозується повернення близько 100 тис. мігрантів, а у 2028 році — близько 500 тис. за умови зниження безпекових ризиків.

Дефіцит бюджету залишатиметься значним

Дефіцит державного бюджету без урахування грантів у доходах у 2026 році може становити близько 35% ВВП. У 2027 році НБУ очікує його скорочення до 26%, а у 2028 році — до 15% ВВП.

Основним джерелом фінансування залишатиметься міжнародна підтримка. НБУ очікує її в обсязі:

$87 млрд у 2026 році;

$59 млрд у 2027 році;

$33 млрд у 2028 році.

Такі надходження мають дати змогу фінансувати бюджетний дефіцит без емісії та збільшити міжнародні резерви до $70–74 млрд у 2026–2028 роках.

Прогноз НБУ враховує посилення російських атак, війну на Близькому Сході та економічний ефект від локалізації оборонного виробництва. Він також ґрунтується на припущенні про поступове поліпшення умов для роботи української економіки у наступні роки.

У червні 2026 року інфляція в Україні сповільнилася до 7,2% у річному вимірі, а в місячному вимірі споживчі ціни навіть знизилися на 0,1%. Загальні показники повністю відповідали квітневому прогнозу регулятора, проте базова інфляція продовжила перевищувати очікувану траєкторію через зростання витрат виробників.