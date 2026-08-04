ВВП України повернувся до зростання у II кварталі: економіка додала 0,6%

Економіка України відновила позитивну динаміку у другому кварталі 2026 року після незначного падіння на початку року.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дані Держстату.

За даними відомства, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у II кварталі 2026 року збільшився на 0,6% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Порівняно з I кварталом поточного року (з урахуванням сезонного фактора) економіка зросла на 0,4%.

Динаміка та прогнози щодо ВВП на 2026 рік:

Зміна тренду: зростання на 0,6% відбулося після скорочення ВВП на 0,6% у першому кварталі 2026 року.

Оцінка Нацбанку: наприкінці липня НБУ підвищив прогноз зростання реального ВВП на 2026 рік з 1,3% до 1,8%, розраховуючи на масштабне зовнішнє фінансування, яке піде на розвиток вітчизняного ОПК.

Позиція МВФ: фонд улітку погіршив свій прогноз зростання української економіки поточного року до 1,0–1,6% (проти 2% у квітневому звіті).

Орієнтири уряду: кабмін також скоригував прогноз зростання ВВП на 2026 рік до 1,6% проти 2,4%, які закладалися під час ухвалення держбюджету.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Держстат погіршив оцінку реального ВВП України за перший квартал 2026 року, коли падіння на 0,6% тимчасово зупинило тенденцію зростання, що тривала протягом усього 2025 року.