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ВВП Украины вернулся к росту во II квартале: экономика прибавила 0,6%

50 копеек, график
ВВП Украины вернулся к росту во II квартале / Freepik

Экономика Украины возобновила положительную динамику во втором квартале 2026 г. после незначительного падения в начале года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Госстата.

По данным ведомства, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во II квартале 2026 увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В сравнении с I кварталом текущего года (с учетом сезонного фактора) экономика выросла на 0,4%.

Динамика и прогнозы по ВВП на 2026 год:

  • Смена тренда: рост на 0,6% произошел после сокращения ВВП на 0,6% в первом квартале 2026 года.
  • Оценка Нацбанка: в конце июля НБУ повысил прогноз роста реального ВВП на 2026 год с 1,3 до 1,8%, рассчитывая на масштабное внешнее финансирование, которое пойдет на развитие отечественного ОПК.
  • Позиция МВФ: фонд летом ухудшил свой прогноз роста украинской экономики в текущем году до 1,0–1,6% (против 2% в апреле).
  • Ориентиры правительства: Кабмин также скорректировал прогноз роста ВВП на 2026 год до 1,6% против 2,4%, которые закладывались при принятии госбюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что Госстат ухудшил оценку реального ВВП Украины за первый квартал 2026 года, когда падение на 0,6% временно остановило длившуюся в течение всего 2025 года тенденцию роста.

Автор:
Максим Кольц