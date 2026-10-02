НБУ пов’язав обсяги депозитних сертифікатів із лімітами банків

Національний банк України розкрив головний принцип визначення обсягів розміщення тримісячних депозитних сертифікатів на процентних тендерах. Обсяги залежатимуть від сукупного ліміту банків на придбання таких інструментів, що має підтримувати конкуренцію банків за гривневі депозити населення.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба регулятора.

Депозитні сертифікати НБУ

У НБУ зазначили, що такий підхід має зберегти зв’язок між обсягами строкових гривневих депозитів населення та можливостями банків вкладати залучені кошти у тримісячні депозитні сертифікати.

Водночас механізм має посилити конкуренцію банків за вкладників і стимулювати їх змагатися за ціною під час процентних тендерів. Кінцева мета - підтримати привабливість гривневих заощаджень.

Надалі НБУ планує поступово підвищувати прозорість параметрів розміщення тримісячних депозитних сертифікатів у міру розвитку операційного дизайну процентної політики.

Рішення розкрити принцип визначення обсягів розміщення було запропоноване на засіданні Комітету з монетарної політики НБУ 16 вересня.

Що змінює НБУ

30 липня Нацбанк оголосив про модернізацію операційного дизайну процентної політики. Її стратегічна мета - активізувати грошовий ринок і сформувати надійні ринкові орієнтири вартості грошей.

Перший етап змін почав діяти 7 серпня 2026 року. Зокрема, НБУ змінив механізм проведення операцій із тримісячними лімітованими депозитними сертифікатами.

Подальші зміни регулятор впроваджуватиме поступово. При цьому НБУ враховуватиме необхідність зберігати достатньо жорсткі монетарні умови для забезпечення цінової стабільності та водночас підтримувати конкуренцію банків за кошти вкладників.

Нагадаємо, Національний банк України пропонує спростити процедуру отримання фінансовими компаніями та ломбардами ліцензій на окремі валютні операції. Документи на такі ліцензії планують розглядати одночасно з отриманням або розширенням основної ліцензії на відповідну фінансову діяльність.