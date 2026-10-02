НБУ связал объемы депозитных сертификатов с лимитами банков

Национальный банк раскрыл главный принцип определения объемов размещения трехмесячных депозитных сертификатов на процентных тендерах. Объемы будут зависеть от совокупного лимита банков на приобретение таких инструментов, что должно поддерживать конкуренцию банков за гривневые депозиты населения.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба регулятора.

Депозитные сертификаты НБУ

В НБУ отметили, что такой подход должен сохранить связь между объемами срочных гривневых депозитов и возможностями банков вкладывать привлеченные средства в трехмесячные депозитные сертификаты.

В то же время, механизм должен усилить конкуренцию банков за вкладчиков и стимулировать их соревноваться по цене во время процентных тендеров. Конечная цель – поддержать привлекательность гривневых сбережений.

В дальнейшем НБУ планирует постепенно повышать прозрачность параметров размещения трехмесячных депозитных сертификатов по мере развития операционного дизайна процентной политики.

Решение раскрыть принцип определения объемов размещения было предложено на заседании Комитета по монетарной политике НБУ 16 сентября.

Что меняет НБУ

30 июля Нацбанк объявил о модернизации операционного дизайна процентной политики. Ее стратегическая цель – активизировать денежный рынок и сформировать надежные рыночные ориентиры стоимости денег.

Первый этап перемен начал действовать 7 августа 2026 года. В частности, НБУ изменил механизм проведения сделок с трехмесячными лимитированными депозитными сертификатами.

Дальнейшие изменения регулятор будет вводить постепенно. При этом НБУ будет учитывать необходимость сохранять достаточно жесткие монетарные условия для обеспечения ценовой стабильности и одновременно поддерживать конкуренцию банков за счет вкладчиков.

Напомним, Национальный банк Украины предлагает упростить процедуру получения финансовыми компаниями и ломбардами лицензий на отдельные валютные операции. Документы на такие лицензии планируется рассматривать одновременно с получением или расширением основной лицензии на соответствующую финансовую деятельность.