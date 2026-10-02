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Новости
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Без электроэнергии остались потребители шести областей: где нет света

линии электропередач
Из-за обстрелов РФ без электроснабжения остались потребители в 6 областях

2 октября в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Харьковская и Черниговская области временно остаются без электроснабжения.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго отметили, что 2 октября применение ограничений не прогнозируется. В то же время, вследствие непрерывных атак врага в отдельных регионах ситуация в энергосистеме может измениться.

О каких-либо изменениях с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Массированная атака РФ на энергетику

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий,   Россия перешла к   массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Ночью 30 сентября ракетами и дронами атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах.

Глава правительства рассказал, что в результате ночной атаки повреждения и разрушения, масштаб которых будет ясен после детальной оценки состояния оборудования и сроков восстановления.

"Органы местных властей должны проверить готовность систем резервного питания критических объектов в общинах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению", - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, в результате российской атаки 30 сентября   повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС   ПАО "Центрэнерго". Специалисты компании должны оценить состояние оборудования и определить объем необходимых восстановительных работ. Начать ремонт планируют после того, как ситуация безопасности позволит это сделать.

После этого в Киеве 30 сентября по команде НЭК "Укрэнерго" было применено   экстренные отключения электроэнергии .

Автор:
Светлана Манько

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