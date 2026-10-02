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Дата публікації

Аукціон на 700 МВт вітрової генерації: бізнес запросив майже вдвічі більше потужності

ВДЕ, вітрогенерація
У 2025 році розрахунки з виробниками ВДЕ зросли. / Вікіпедія

В Україні відбувся аукціон з розподілу квоти підтримки на 700 МВт для розвитку вітрової генерації. Участь у торгах взяли дев’ять компаній, які подали 93 пропозиції із сумарною заявленою потужністю 1218,1 МВт. 

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міненерго.

Аукціон на розвиток вітрової генерації

Цінові пропозиції учасників становили від 2,98 до 7,4 євроцента за кВт·год.

Таким чином, заявлена учасниками потужність майже у 1,7 раза перевищила обсяг квоти, виставленої на аукціон. Висока активність учасників свідчить про інтерес бізнесу до реалізації нових проєктів вітрової генерації в Україні.

Розвиток вітроенергетики розглядається як один із напрямів посилення стійкості української енергосистеми, диверсифікації джерел генерації та залучення інвестицій в енергетичний сектор.

Аукціон відбувся за оновленими правилами підтримки проєктів відновлюваної енергетики. У серпні уряд змінив умови проведення таких торгів, зокрема спростивши участь інвесторів.

Перші аукціони за новими правилами відбулися 25 вересня. Тоді розподіляли квоти підтримки для нових сонячних електростанцій, а також СЕС, обладнаних установками зберігання енергії.

Новий механізм передбачає поступовий розподіл квот підтримки для проєктів відновлюваної енергетики через конкурентні аукціони.

Нагадаємо, на Одещині збудують три нові вітроелектростанції за підтримки британського інвестора Elementum Energy. Загальний обсяг інвестицій у ці проєкти становить близько 90 млн євро, що дозволить суттєво посилити енергонезалежність південних областей України.

Автор:
Ольга Опенько

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