На Одещині збудують нові вітроелектростанції: британський інвестор спрямує 90 млн євро

Одеська область розширює потужності відновлюваної енергетики завдяки залученню великого міжнародного капіталу. У регіоні розпочато будівництво трьох нових вітроелектростанцій, загальна вартість яких оцінюється у 90 млн євро.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Одеська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з британською компанією Elementum Energy. Документ передбачає розвиток нових проєктів генерації та зміцнення енергетичної стійкості регіону.

Масштабування "зеленої" генерації

Elementum Energy вже є активним гравцем на енергетичному ринку Одещини, управляючи Дністровською ВЕС, яка забезпечує світлом близько 93 тисяч домогосподарств. Новий етап співпраці передбачає:

Будівництво трьох об'єктів: роботи зі зведення нових вітростанцій уже тривають, попри воєнний стан.

Обсяг інвестицій: британська компанія готова вкласти близько 90 млн євро у розвиток потужностей.

Соціальна відповідальність: крім енергетики, інвестор бере на себе зобов'язання щодо модернізації місцевої інфраструктури, підтримки освітніх та спортивних ініціатив у громадах.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер наголосив, що децентралізація енергосистеми є пріоритетом. Розвиток локальної генерації дозволяє зменшити вразливість регіону до ворожих атак на центральні магістральні мережі.

Стратегічне значення для півдня України

Керівництво компанії Elementum Energy підкреслює, що інвестиції в українську енергетику мають відбуватися вже зараз. Це не лише підсилює енергонезалежність, а й стимулює впровадження енергоефективних рішень на рівні муніципалітетів.

