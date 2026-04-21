В Одесской области построят новые ветроэлектростанции: британский инвестор направит 90 млн евро

Одесская область расширяет мощности возобновляемой энергетики благодаря привлечению крупного международного капитала. В регионе начато строительство трех новых ветроэлектростанций, общая стоимость которых оценивается в 90 млн. евро.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Одесская областная военная администрация подписала меморандум о сотрудничестве с британской компанией Elementum Energy. Документ предусматривает развитие новых проектов по генерации и укреплению энергетической устойчивости региона.

Масштабирование "зеленой" генерации

Elementum Energy уже является активным игроком на энергетическом рынке Одесщины, управляя Днестровской ВЭС, обеспечивающей светом около 93 тысяч домохозяйств. Новый этап сотрудничества предполагает:

Строительство трех объектов: работы по возведению новых ветростанций уже продолжаются, несмотря на военное положение.

Объем инвестиций: британская компания готова вложить около 90 млн. евро в развитие мощностей.

Социальная ответственность: кроме энергетики инвестор берет на себя обязательства по модернизации местной инфраструктуры, поддержке образовательных и спортивных инициатив в общинах.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подчеркнул, что децентрализация энергосистемы является приоритетом. Развитие локального поколения позволяет уменьшить уязвимость региона к враждебным атакам на центральные магистральные сети.

Стратегическое значение для юга Украины

Руководство компании Elementum Energy подчеркивает, что инвестиции в украинскую энергетику должны проходить уже сейчас. Это не только усиливает энергонезависимость, но и стимулирует внедрение энергоэффективных решений на уровне муниципалитетов.

