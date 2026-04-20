Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,26

EUR

51,77

+0,35

Наличный курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,76

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине утвердили планы энергостойкости для всех регионов перед отопительным сезоном

Зеленский предупредил о проблемах с подготовкой к зиме / Офис президента

Подготовка Украины к отопительному сезону переходит в финальную фазу — для всех регионов утверждены планы устойчивости с обязательным исполнением до 1 сентября.

Как информирует Delo.ua, об этом говорилось во время специального селектора, который провел президент Владимир Зеленский с участием чиновников и руководителей областей.

Документы определяют критическую инфраструктуру, требующую первоочередного восстановления, меры дополнительной защиты, а также перечень задач для общин по обеспечению поставок тепла и электроэнергии в зимний период даже в условиях рисков безопасности.

По словам главы государства, реализация планов происходит по жесткому графику заключения договоров и выполнения работ, однако часть регионов отстает от установленных сроков. Среди них – Донетчина, Черниговщина, Полтавская, Кировоградская области, Запорожье, Херсонщина, Львовщина и Киев.

Особое внимание было уделено энергетической инфраструктуре столицы и необходимости обеспечения резервных источников питания для всех районов. Также во Львовской области зафиксирована необходимость уточнения ответственности за отдельные энергообъекты.

Параллельно усиливается компонент безопасности. Профильным структурам поручено разработать дополнительное обеспечение регионов средствами противодействия воздушным угрозам, а также организовать подготовку экипажей для работы с перехватчиками дронов.

В целом подготовка к зиме охватывает как инфраструктурные, так и меры безопасности, а правительство декларирует готовность поддерживать регионы, имеющие обоснованные запросы.

Напомним, еще в конце февраля премьер-министр Юлия Свириденко во время совещания с представителями Минразвития, Минэнерго, ОВА и энергетических компаний очертила направления работы по обеспечению энергетической стабильности Украины. Главной целью является подготовка к следующему отопительному сезону в условиях рисков для энергосистемы.

Автор:
Татьяна Гойденко