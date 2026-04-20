В Украине утвердили планы энергостойкости для всех регионов перед отопительным сезоном

Подготовка Украины к отопительному сезону переходит в финальную фазу — для всех регионов утверждены планы устойчивости с обязательным исполнением до 1 сентября.

Как информирует Delo.ua, об этом говорилось во время специального селектора, который провел президент Владимир Зеленский с участием чиновников и руководителей областей.

Документы определяют критическую инфраструктуру, требующую первоочередного восстановления, меры дополнительной защиты, а также перечень задач для общин по обеспечению поставок тепла и электроэнергии в зимний период даже в условиях рисков безопасности.

По словам главы государства, реализация планов происходит по жесткому графику заключения договоров и выполнения работ, однако часть регионов отстает от установленных сроков. Среди них – Донетчина, Черниговщина, Полтавская, Кировоградская области, Запорожье, Херсонщина, Львовщина и Киев.

Особое внимание было уделено энергетической инфраструктуре столицы и необходимости обеспечения резервных источников питания для всех районов. Также во Львовской области зафиксирована необходимость уточнения ответственности за отдельные энергообъекты.

Параллельно усиливается компонент безопасности. Профильным структурам поручено разработать дополнительное обеспечение регионов средствами противодействия воздушным угрозам, а также организовать подготовку экипажей для работы с перехватчиками дронов.

В целом подготовка к зиме охватывает как инфраструктурные, так и меры безопасности, а правительство декларирует готовность поддерживать регионы, имеющие обоснованные запросы.

Напомним, еще в конце февраля премьер-министр Юлия Свириденко во время совещания с представителями Минразвития, Минэнерго, ОВА и энергетических компаний очертила направления работы по обеспечению энергетической стабильности Украины. Главной целью является подготовка к следующему отопительному сезону в условиях рисков для энергосистемы.