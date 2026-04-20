В Україні затвердили плани енергостійкості для всіх регіонів перед опалювальним сезоном

Зеленський попередив про проблеми з підготовкою до зими / Офіс президента

Підготовка України до опалювального сезону переходить у фінальну фазу — для всіх регіонів затверджено плани стійкості з обов’язковим виконанням до 1 вересня.

Як інформує Delo.ua, про це йшлося під час спеціального селектора, який провів президент Володимир Зеленський за участі урядовців та керівників областей.

Документи визначають критичну інфраструктуру, яка потребує першочергового відновлення, заходи додаткового захисту, а також перелік завдань для громад щодо гарантування постачання тепла та електроенергії в зимовий період навіть за умов безпекових ризиків.

За словами глави держави реалізація планів відбувається за жорстким графіком укладання договорів і виконання робіт, однак частина регіонів відстає від встановлених строків. Серед них — Донеччина, Чернігівщина, Полтавська, Кіровоградська області, Запоріжжя, Херсонщина, Львівщина та Київ.

Окрему увагу було приділено енергетичній інфраструктурі столиці та необхідності забезпечення резервних джерел живлення для всіх районів. Також на Львівщині зафіксовано потребу уточнення відповідальності за окремі енергооб’єкти.

Паралельно посилюється компонент безпеки. Профільним структурам доручено опрацювати додаткове забезпечення регіонів засобами протидії повітряним загрозам, а також організувати підготовку екіпажів для роботи з перехоплювачами дронів.

Загалом підготовка до зими охоплює як інфраструктурні, так і безпекові заходи, а уряд декларує готовність підтримувати регіони, які мають обґрунтовані запити.

Нагадаємо, ще в кінці лютого премʼєр-міністерка Юлія Свириденко під час наради з представниками Мінрозвитку, Міненерго, ОВА та енергетичних компаній окреслила напрямки роботи для забезпечення енергетичної стабільності України. Головною метою є підготовка до наступного опалювального сезону в умовах ризиків для енергосистеми.

Автор:
Тетяна Гойденко