Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Подготовка к следующей зиме: Свириденко поручила составить планы энергостойкости для каждой области

Юлия Свириденко, Алексей Кулеба, совещание
Юлия Свириденко провела совещание с руководителями ОВА. / Правительственный портал

Премьер-министр Юлия Свириденко во время совещания с представителями Минразвития, Минэнерго, ОВА и энергетических компаний очертила направления работы по обеспечению энергетической стабильности Украины. Главной целью является подготовка к следующему отопительному сезону в условиях рисков для энергосистемы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

"У нас нет иллюзий - враг продолжит бить по энергетике даже с наступлением тепла. Поэтому уже сейчас готовим четкие планы устойчивости на уровне каждого региона, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и готовность общин к следующей зиме", - подчеркнула Свириденко.

Глава правительства очертила составляющие плана. Документ должен включать:

  • физическая защита объектов критической инфраструктуры;
  • развитие распределенной электрогенерации в регионах;
  • внедрение альтернативных источников питания для систем жизнеобеспечения;
  • развитие распределенной тепловой генерации

По результатам совещания ОВА совместно с профильными министерствами и НЭК "Укрэнерго" должны разработать и предоставить региональные планы энергетической устойчивости с четкими шагами их реализации. Каждая область имеет:

  • определить перечень объектов критической инфраструктуры, нуждающихся в первоочередной защите и автономном питании;
  • составить пошаговый план со сроками его выполнения до начала отопительного сезона;
  • определить потребность в оборудовании и финансировании работ; определить необходимые ресурсы для реализации плана

"Следующая задача - синхронизировать региональные планы с возможностями государства и обеспечить их своевременную реализацию", - отметила Юлия Свириденко.

Напомним, правительство разрешило совмещать гранты и кредиты для энергооборудования . Теперь ОСМД и ЖСК могут одновременно использовать грантовую помощь и льготное кредитование для закупки одного и того же энергооборудования.

Автор:
Татьяна Ковальчук