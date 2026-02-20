Подготовка к следующей зиме: Свириденко поручила составить планы энергостойкости для каждой области

Премьер-министр Юлия Свириденко во время совещания с представителями Минразвития, Минэнерго, ОВА и энергетических компаний очертила направления работы по обеспечению энергетической стабильности Украины. Главной целью является подготовка к следующему отопительному сезону в условиях рисков для энергосистемы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

"У нас нет иллюзий - враг продолжит бить по энергетике даже с наступлением тепла. Поэтому уже сейчас готовим четкие планы устойчивости на уровне каждого региона, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и готовность общин к следующей зиме", - подчеркнула Свириденко.

Глава правительства очертила составляющие плана. Документ должен включать:

физическая защита объектов критической инфраструктуры;

развитие распределенной электрогенерации в регионах;

внедрение альтернативных источников питания для систем жизнеобеспечения;

развитие распределенной тепловой генерации

По результатам совещания ОВА совместно с профильными министерствами и НЭК "Укрэнерго" должны разработать и предоставить региональные планы энергетической устойчивости с четкими шагами их реализации. Каждая область имеет:

определить перечень объектов критической инфраструктуры, нуждающихся в первоочередной защите и автономном питании;

составить пошаговый план со сроками его выполнения до начала отопительного сезона;

определить потребность в оборудовании и финансировании работ; определить необходимые ресурсы для реализации плана

"Следующая задача - синхронизировать региональные планы с возможностями государства и обеспечить их своевременную реализацию", - отметила Юлия Свириденко.

Напомним, правительство разрешило совмещать гранты и кредиты для энергооборудования . Теперь ОСМД и ЖСК могут одновременно использовать грантовую помощь и льготное кредитование для закупки одного и того же энергооборудования.