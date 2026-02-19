Правительство разрешило ОСМД совмещать гранты и кредиты для энергооборудования

Правительство усиливает поддержку энергетической автономности многоквартирных домов. Теперь объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) могут одновременно использовать грантовую помощь и льготное кредитование для закупки одного и того же энергооборудования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Постановлением, подготовленным совместно Минразвития и Минэкономики, расширены возможности грантового компонента и упрощены правила участия.

Грант и кредит – взаимодополняющие инструменты:

Фонд энергоэффективности покрывает до 70% стоимости солнечных электростанций, систем хранения энергии и тепловых насосов, а также до 50% стоимости генераторов,

Кредитный компонент позволяет профинансировать остаток стоимости оборудования, не покрывающего грант.

Параллельно ОСМД могут оформить льготный кредит под 0% в 43 банках-партнерах программы "5-7-9%". Сумма кредита может составить до 3 млн. грн. сроком до 3 лет.

Меньше барьеров – больше энергонезависимых домов. Сочетание грантов и кредитов позволяет ОСМД быстрее и эффективнее усиливать энергостойкость жилищного сектора.

Как податься:

Выберите банк-партнер из 43 участников программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Подайте заявку на кредит на энергооборудование, соблюдая внутренние процедуры банка. Пройдите оценку банка – банк проверяет соответствие заявки критериям программы. Получите кредит – банк перечисляет средства поставщикам оборудования безналично. Получите компенсацию – после подтверждения закупки и ввода оборудования в эксплуатацию государство компенсирует часть тела кредита.

Напомним, правительство расширяет программы энергоподдержки для многоквартирных домов и частных домов, обеспечивающих стабильное электропитание во время отключений.

Добавим, также Кабмин выделил 800 млн. грн. из резервного фонда государственного бюджета на реализацию правительственной программы "СветДом", которая предусматривает поддержку жильцов многоквартирных домов в приобретении независимых источников электроэнергии.