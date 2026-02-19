Помощь зимой: запущена единая платформа правительственных программ

В Украине запущена единая онлайн-платформа правительственных программ поддержки для людей, ОСМД, бизнеса и общин на время сложной зимы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

О платформе

"Здесь собрана полная информация о всех действующих возможностях поддержки, их условиях и порядке подачи заявок. Это единственная точка доступа к инструментам, которые помогают усилить энергонезависимость домов, поддержать людей и обеспечить бесперебойную работу бизнеса", - говорится в сообщении.

Поддержка для людей

Предусмотрены, в частности, ежемесячные выплаты для работников ремонтных бригад, программа "СветДом" для повышения энергонезависимости жилых домов, предоставление "упаковок тепла" людям с инвалидностью и одиноким пенсионерам, а также обеспечение устройствами резервного питания детей с инвалидностью группы А.

Сегодня в банках-партнерах также начат прием заявок на две новые программы, направленные на усиление энергонезависимости многоквартирных и частных домов, а именно: "Энергоподдержка для ОСМД и ЖСК" и "Энергоподдержка для частных домов и таунхаусов".

Поддержка бизнеса

Для предпринимателей предусмотрена финансовая помощь ФЛП в размере от 7 500 до 15 000 гривен на повышение энергостойкости, в частности на приобретение или ремонт генераторов, закупку горючего или оплату коммунальных услуг. Кроме того, доступны кредиты под 0% годовых на приобретение энергооборудования на сумму до 10 млн. гривен сроком до трех лет, а также льготные кредиты по программе "5-7-9%" на энергооборудование.

Напомним, правительство расширяет программы энергоподдержки для многоквартирных домов и частных домов, чтобы обеспечить стабильное электропитание при отключениях.

Добавим, также Кабмин выделил 800 млн. грн. из резервного фонда государственного бюджета на реализацию правительственной программы "СветДом", которая предусматривает поддержку жильцов многоквартирных домов в приобретении независимых источников электроэнергии.