Госпрограмма "СвітлоДім": уже 126 домов получили более 33 млн грн финансирования

Общая сумма выплаченной помощи по госпрограмме "СвітлоДім" составляет более 33 млн. грн. Денежные средства распределены между 126 домами, расположенными в Киеве и области. Инициатива предусматривает приобретение автономных источников электроэнергии для обеспечения работы критически важных систем дома — освещения, водоснабжения, тепла, связи и лифтов — во время продолжительных отключений электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Статистика заявок и участников

По состоянию на 18 февраля на получение финансирования зарегистрировано более 770 поданных заявок:

ОСМД - 78%;

управляющие домов - 15%;

обслуживающие кооперативы – 7%.

Большинство обращений (96%) поступило от юридических лиц. Географически 65% запросов приходится на столицу, 35% - на область. Комиссия Минразвития ежедневно рассматривает документы: из 680 обработанных заявок 256 одобрено, 424 отклонено с правом повторной подачи после исправления ошибок.

Размер помощи определяется в зависимости от характеристик дома – прежде всего этажности, количества подъездов и наличия собственной котельной. Среди поданных заявок:

дома 7-16 этажей - 42%;

дома 17 этажей и выше – 41%;

дома до 6 этажей – 17%.

То есть, наибольший спрос на программу демонстрируют дома средней и большой этажности, где энергопотребление и потребность в автономных системах значительно выше.

Приоритет в очереди на финансирование имеют 20% заявителей, уже заключивших договоры с поставщиками оборудования на момент обращения.

Выбор оборудования

Как отмечают в ведомстве, жильцы чаще всего выбирают решения, обеспечивающие стабильную работу базовых систем дома и не требующие сложного обслуживания.

Самые популярные категории расходов:

аккумуляторы – около 39% заявок;

инверторы – около 32%;

блоки управления высоковольтными батареями – около 10%;

солнечные панели – около 10%;

генераторы разных типов - около 10%

Это свидетельствует о тенденции использования гибридных и аккумуляторных систем, которые обеспечивают автономность без постоянной потребности в топливе.

Напомним, по состоянию на 6 февраля было согласовано 12 заявок от совладельцев домов в Киеве и Киевской области на общую сумму 3,3 млн грн. Почти 2000 семей будут иметь автономное питание для воды, тепла и освещения при отключении электроснабжения.