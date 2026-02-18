Держпрограма "СвітлоДім": вже 126 будинків отримали понад 33 млн грн фінансування

Загальна сума виплаченої допомоги за держпрограмою "СвітлоДім" становить понад 33 млн грн. Кошти розподілені між 126 будинками, розташованими у Києві та області. Ініціатива передбачає придбання автономних джерел електроенергії для забезпечення роботи критично важливих систем будинку — освітлення, водопостачання, тепла, зв’язку та ліфтів — під час тривалих відключень електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Статистика заявок та учасників

Станом на 18 лютого на отримання фінансування зареєстровано понад 770 заявок, які подали:

ОСББ — 78%;

управителі будинків — 15%;

обслуговуючі кооперативи — 7%.

Більшість звернень (96%) надійшла від юридичних осіб. Географічно 65% запитів припадає на столицю, 35% — на область. Комісія Мінрозвитку щоденно розглядає документи: із 680 опрацьованих заявок 256 схвалено, 424 відхилено з правом повторної подачі після виправлення помилок.

Розмір допомоги визначається залежно від характеристик будинку — насамперед поверховості, кількості під’їздів і наявності власної котельні. Серед поданих заявок:

будинки 7–16 поверхів — 42%;

будинки 17 поверхів і вище — 41%;

будинки до 6 поверхів — 17%.

Тобто найбільший попит на програму демонструють будинки середньої та великої поверховості, де енергоспоживання і потреба в автономних системах значно вищі.

Пріоритет у черзі на фінансування мають 20% заявників, які вже уклали договори з постачальниками обладнання на момент звернення.

Вибір обладнання

Як зазначають у відомстві, мешканці найчастіше обирають рішення, які забезпечують стабільну роботу базових систем будинку та не потребують складного обслуговування.

Найпопулярніші категорії витрат:

акумулятори — близько 39% заявок;

інвертори — близько 32%;

блоки керування високовольтними батареями — близько 10%;

сонячні панелі — близько 10%;

генератори різних типів — близько 10%

Це свідчить про тенденцію до використання гібридних та акумуляторних систем, які забезпечують автономність без постійної потреби в паливі.

Нагадаємо,станом на 6 лютого було погоджено 12 заявок від співвласників будинків у Києві та Київській області на загальну сума 3,3 млн грн. Майже 2000 родин матимуть автономне живлення для води, тепла та освітлення під час відключень електропостачання.