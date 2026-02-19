Запланована подія 2

Допомога взимку: запущено єдину платформу урядових програм

робота, жінка, ноутбук
Уряд об’єднав програми підтримки для людей, ОСББ та бізнесу / Freepik

В Україні запущено єдину онлайн-платформу урядових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад на час складної зими.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Про платформу

"Тут зібрана повна інформація про всі чинні можливості підтримки, їхні умови та порядок подачі заявок. Це єдина точка доступу до інструментів, які допомагають посилити енергонезалежність домівок, підтримати людей і забезпечити безперебійну роботу бізнесу", - йдеться в повідомленні.

  • Підтримка для людей

Передбачено, зокрема, щомісячні виплати для працівників ремонтних бригад, програму "СвітлоДім" для підвищення енергонезалежності житлових будинків, надання "пакунків тепла" людям з інвалідністю та одиноким пенсіонерам, а також забезпечення пристроями резервного живлення дітей з інвалідністю групи А.

Відсьогодні у банках-партнерах також розпочато прийом заявок на дві нові програми, спрямовані на посилення енергонезалежності багатоквартирних і приватних будинків, а саме: "Енергопідтримка для ОСББ та ЖБК» і «Енергопідтримка для приватних будинків і таунхаусів".

  • Підтримка бізнесу

Для підприємців передбачено фінансову допомогу ФОПам у розмірі від 7 500 до 15 000 гривень на підвищення енергостійкості, зокрема на придбання або ремонт генераторів, закупівлю пального чи оплату комунальних послуг. Крім того, доступні кредити під 0% річних на придбання енергообладнання на суму до 10 млн гривень строком до трьох років, а також пільгові кредити за програмою "5–7–9%" на енергообладнання.

Нагадаємо, уряд розширює програми енергопідтримки для багатоквартирних будинків та приватних домівок, щоб забезпечити стабільне електроживлення під час відключень. 

Додамо, також Кабмін виділив 800 млн грн із резервного фонду державного бюджету на реалізацію урядової програми "СвітлоДім", яка передбачає підтримку мешканців багатоквартирних будинків у придбанні незалежних джерел електроенергії.

Автор:
Ольга Опенько