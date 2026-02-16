Запланована подія 2

Енергостійкість під час відключень: уряд запровадив нові пільгові кредити

Держава компенсує до 70% вартості сонячних станцій та генераторів / Pixabay

Уряд розширює програми енергопідтримки для багатоквартирних будинків та приватних домівок, щоб забезпечити стабільне електроживлення під час відключень. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Пільгові кредити для енергетичної автономності

  • Енергопідтримка для ОСББ та ЖБК

Програма забезпечує безперебійну роботу багатоквартирних будинків, підтримуючи функціонування ліфтів, насосів, систем опалення та водопостачання, а також освітлення навіть під час відключень електроенергії.

Отримати пільговий кредит від 0% можна в будь-якому з 43 банків-партнерів програми "5–7–9%". Максимальна сума кредиту становить до 3 млн грн, а термін його погашення - до 3 років.

Держава компенсує до 50% вартості генератора та до 70% вартості сонячної електростанції або теплового насоса. Підтримка поширюється на дизельні, бензинові та газові генератори, сонячні електростанції та теплові насоси.

  • Енергопідтримка для приватних будинків

Власники приватних будинків і таунхаусів можуть скористатися пільговим кредитом від 0% у будь-якому банку-партнері для придбання обладнання, що забезпечує автономне електроживлення житла. Держава компенсує до 30% вартості кредиту залежно від комплектації системи.

Максимальна сума кредиту становить до 480 тисяч гривень, а термін погашення - до 10 років. Підтримка поширюється на дизельні, бензинові та газові генератори, акумулятори, а також сонячні електростанції в складі автономної системи.

Нагадаємо, 29 січня Кабмін виділив 800 млн грн із резервного фонду державного бюджету на реалізацію урядової програми "СвітлоДім", яка передбачає підтримку мешканців багатоквартирних будинків у придбанні незалежних джерел електроенергії.

Автор:
Ольга Опенько