Уряд дозволив ОСББ поєднувати гранти та кредити для енергообладнання

генератор
ОСББ надаватимуть позики для придбання генераторів / t.me/vilkul

Уряд посилює підтримку енергетичної автономності багатоквартирних будинків. Відтепер об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) можуть одночасно використовувати грантову допомогу та пільгове кредитування для закупівлі одного й того самого енергообладнання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Постановою, підготовленою спільно Мінрозвитку та Мінекономіки, розширено можливості грантового компоненту та спрощено правила участі.

Грант і кредит – взаємодоповнюючі інструменти:

  • Фонд енергоефективності покриває до 70% вартості сонячних електростанцій, систем зберігання енергії та теплових насосів, а також до 50% вартості генераторів,
  • Кредитний компонент дозволяє профінансувати залишок вартості обладнання, який не покриває грант.

Паралельно ОСББ можуть оформити пільговий кредит під 0% у 43 банках-партнерах програми "5–7–9%". Сума кредиту може становити до 3 млн грн строком до 3 років.

Менше бар’єрів – більше енергонезалежних будинків. Поєднання грантів і кредитів дозволяє ОСББ швидше та ефективніше посилювати енергостійкість житлового сектору.

Як податися:

  1. Оберіть банк-партнер із 43 учасників програми "Доступні кредити 5-7-9%".
  2. Подайте заявку на кредит на енергообладнання, дотримуючись внутрішніх процедур банку.
  3. Пройдіть оцінку банку – банк перевіряє відповідність заявки критеріям програми.
  4. Отримайте кредит – банк перераховує кошти постачальникам обладнання безготівково.
  5. Отримайте компенсацію – після підтвердження закупівлі та введення обладнання в експлуатацію держава компенсує частину тіла кредиту.

Нагадаємо, уряд розширює програми енергопідтримки для багатоквартирних будинків та приватних домівок, щоб забезпечити стабільне електроживлення під час відключень. 

Додамо, також Кабмін виділив 800 млн грн із резервного фонду державного бюджету на реалізацію урядової програми "СвітлоДім", яка передбачає підтримку мешканців багатоквартирних будинків у придбанні незалежних джерел електроенергії.

Автор:
Тетяна Гойденко