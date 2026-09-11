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Більше не потрібно йти до ТЦК: кого автоматично виключать з військового обліку

Оберіг
Виключення з військового обліку за віком відбуватиметься автоматично / Міноборони

Військовозобов'язаних і резервістів, які досягли граничного віку перебування в запасі, відтепер автоматично виключатимуть з військового обліку в реєстрі "Оберіг". Особисто звертатися до ТЦК та СП для цього не потрібно.

Як пише Dilo, про це повідомили в Міноборони.

Вікові межі та процес виключення

Граничний вік перебування в запасі становить 60 років для більшості військовозобов'язаних і 65 років для вищого офіцерського складу. До вищого офіцерського складу належать бригадний генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал, коммодор, контрадмірал, віцеадмірал та адмірал.

Як зазначили в Міноборони, реєстр "Оберіг" щодня перевіряє дату народження та звання. Після досягнення відповідного віку особа виключається з обліку автоматично. Наявні відстрочки чи бронювання скасовуються самостійно через втрату потреби.

Сповіщення про зміну статусу надходить у застосунок "Резерв+". Після цього необхідно оновити військово-обліковий документ у застосунку, де в "Резерв ID" з'явиться позначка "Виключений".

Якщо у застосунку залишається статус "На обліку", потрібно повторно авторизуватися та оновити документ. Якщо і це не допомогло, слід звернутися до ТЦК та СП, щоб перевірити дату народження і військове звання в "Оберезі".

Що буде з попередніми порушеннями

Автоматичне виключення з обліку за віком не скасовує фіксованих раніше порушень. Порушення правил обліку врегульовуються окремо. Сплатити частину штрафів можна онлайн у "Резерв+" за схемою:

  • відкрити розділ "Штрафи онлайн"; 
  • подати заяву про визнання порушення; 
  • дочекатися постанови від ТЦК та СП; 
  • сплатити штраф.

У відомстві зазначили, що кожне порушення врегульовується окремо. Справи щодо неприбуття за мобілізаційним розпорядженням та звернення ТЦК та СП до Нацполіції вирішуються виключно через особистий візит до ТЦК та СП.

Нагадаємо, "Резерв+" продовжує розвиватися як основний канал комунікації між державою та військовозобов’язаними. Одним із ключових напрямів стала система push-сповіщень, яка дозволяє користувачам оперативно отримувати інформацію.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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