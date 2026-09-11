Кризис приближается: собственных доходов государства не хватает даже для покрытия оборонных расходов

За первые восемь месяцев 2026 из бюджета на оборону уже направили около 1,8 трлн грн. В то же время, собственные доходы государства за этот же период составляли примерно 1,7 трлн грн. То есть самих внутренних поступлений недостаточно даже для финансирования уже осуществленных оборонных расходов. Отдельно Силы обороны озвучили дополнительную потребность в объеме около $27 млрд.

Как пишет Dilo, об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа

По ее словам, дефицит денег в бюджете увеличивает финансовое давление на государство и делает международную помощь критически важной.

Основной финансовый разрыв Украина планирует перекрывать международными партнерами. В целом на 2026 год рассчитывают получить $50,4 млрд. внешнего финансирования. По состоянию на данный момент Украина уже получила $20,9 млрд., еще $29,5 млрд. партнеры подтвердили, но эти средства пока не поступили.

Подласса отметила, что именно своевременность бюджетных решений теперь может стать одним из ключевых факторов финансовой устойчивости страны. Она отметила необходимость оперативного внесения и принятия законопроектов Верховной Радой и работы правительства над соответствующими решениями.

Руководитель бюджетного комитета парламента предупредила, что без этих решений государственный бюджет ждет жесткое сокращение расходов уже в ближайшее время. Также под риском проведения в полном объеме как военных, так и гуманитарных расходов.

Недавно об этом заявил и министр финансов Сергей Марченко. Он предупредил, что в государственном секторе возможны задержки зарплат, если поступления на единый казначейский счет сократятся.

При этом Украина попросила союзников дополнительно профинансировать около $27 млрд. оборонных потребностей, однако в Европейском Союзе хотят сначала получить четкое объяснение, как сформировался дефицит и на что именно нужные средства.