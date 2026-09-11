Мировые продажи электромобилей в августе выросли благодаря скачку спроса в Европе

Мировой спрос на аккумуляторные электромобили и плагин-гибриды в августе показал рост шестой месяц подряд. Главным двигателем рынка стала Европа, компенсировавшая замедление продаж в Северной Америке и Китае.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

В августе глобальные продажи выросли на 2% в годовом исчислении и достигли 1,83 млн единиц, а общий объем реализации с начала года составил 13,4 млн авто.

Динамика между регионами существенно разнится. Европейские покупатели активно пользуются государственными субсидиями, в США продажи притормозили отмену налоговых льгот осенью 2025 года, а китайские автоконцерны все больше фокусируются на внешних рынках.

Как изменились продажи в разных регионах мира

Европа: ежемесячный объем реализации вырос на 36% до 380 000 авто, обеспечив общий прирост в 29% с начала года благодаря программам государственной поддержки;

Китай: внутренние продажи снизились на 11% до 1,03 млн единиц из-за высокой базы сравнения предыдущего года;

Северная Америка: показатели упали на 33% до 140 000 машин, отражая спад после прошлогоднего ажиотажа перед отменой федеральных налоговых кредитов в США;

Остальные миры: на других мировых рынках продажи подскочили сразу на 97% и составили 290 000 автомобилей.

Напомним, Китай объявил масштабную стратегию до 2030 года по электромобилям и беспилотникам. Правительство КНР обнародовало новый пятилетний план развития автопрома, где определена цель довести долю электрокаров и гибридов среди новых легковых автомобилей до 70%.