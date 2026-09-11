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Світові продажі електромобілів у серпні зросли завдяки стрибку попиту в Європі

електрокар
Світові продажі електромобілів у серпні зросли завдяки стрибку попиту в Європі / Depositphotos

Світовий попит на акумуляторні електромобілі та плагін-гібриди у серпні продемонстрував зростання шостий місяць поспіль. Головним рушієм ринку стала Європа, яка компенсувала сповільнення продажів у Північній Америці та Китаї.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

У серпні глобальні продажі зросли на 2% у річному вимірі та сягнули 1,83 млн одиниць, а загальний обсяг реалізації з початку року становив 13,4 млн авто.

Динаміка між регіонами суттєво різниться. Європейські покупці активно користуються державними субсидіями, у США продажі пригальмувало скасування податкових пільг восени 2025 року, а китайські автоконцерни все більше фокусуються на зовнішніх ринках.

Як змінилися продажі в різних регіонах світу

  • Європа: щомісячний обсяг реалізації зріс на 36% до 380 000 авто, забезпечивши спільний приріст у 29% з початку року завдяки програмам державної підтримки;
  • Китай: внутрішні продажі знизилися на 11% до 1,03 млн одиниць через високу базу порівняння попереднього року;
  • Північна Америка: показники впали на 33% до 140 000 машин, відображаючи спад після минулорічного ажіотажу перед скасуванням федеральних податкових кредитів у США;
  • Решта світу: на інших світових ринках продажі підскочили одразу на 97% і склали 290 000 автомобілів.

Нагадаємо, Китай оголосив масштабну стратегію до 2030 року щодо електромобілів і безпілотників. Уряд КНР оприлюднив новий п'ятирічний план розвитку автопрому, де визначено мету довести частку електрокарів і гібридів серед нових легкових автомобілів до 70%.

Автор:
Максим Кольц

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