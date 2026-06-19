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Українці сплатили понад 140 млн транспортного податку: надходження зросли майже наполовину

автомобіль Maserati GranTurismo
За 5 місяців власники дорогих автівокі сплатили понад 140 млн транспортного податку / Вікіпедія

За січень – травень цього року транспортний податок сплатили 8 978 власників елітних автомобілів. Загальна сума надходжень склала 140,2 млн грн, що на 47,1% перевищує показники аналогічного періоду минулого року. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

"Оскільки ці кошти повністю залишаються у розпорядженні місцевих громад, такий приріст означає додаткові ресурси для фінансування локальних потреб та інфраструктури", — зазначили в ДПС.

Найбільші суми зафіксовані у таких регіонах:

  • Київ – 40,6 млн грн; 
  • Дніпропетровська область – 14,3 млн грн; 
  • Київська область – 10,8 млн грн; 
  • Львівська область – 10,7 млн грн.

У податковій зауважили, що ставка податку є фіксованою і становить 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль. Платником є виключно юридичний власник машини, на якого вона зареєстрована, а не фактичний користувач чи орендар за довіреністю. Під оподаткування підпадають автомобілі, вік яких не перевищує 5 років, а середньоринкова вартість складає понад 3,2 млн грн.

Нагадаємо, протягом січня – квітня 2026 року до бюджетів територіальних громад надійшло 115,6 млн грн транспортного податку. Цей показник на 32,5 % перевищує результати аналогічного періоду минулого року. 

Автор:
Тетяна Ковальчук