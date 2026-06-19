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Украинцы уплатили более 140 млн транспортного налога: поступления выросли почти наполовину

автомобиль Maserati GranTurismo
За 5 месяцев владельцы дорогих автомобилей уплатили более 140 млн транспортного налога / Википедия

За январь – май этого года транспортный налог уплатили 8978 владельцев элитных автомобилей. Общая сумма поступлений составила 140,2 млн грн, что на 47,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

"Поскольку эти средства полностью остаются в распоряжении местных общин, такой прирост означает дополнительные ресурсы для финансирования локальных потребностей и инфраструктуры", - отметили в ГНС.

Наибольшие суммы зафиксированы в следующих регионах:

  • Киев – 40,6 млн грн;
  • Днепропетровская область – 14,3 млн грн;
  • Киевская область – 10,8 млн грн;
  • Львовская область – 10,7 млн. грн.

В налоговой отметили, что ставка налога фиксирована и составляет 25 тысяч гривен в год за каждый автомобиль. Плательщиком является исключительно юридический владелец машины, на которого она зарегистрирована, а не фактический пользователь или арендатор по доверенности. Под налогообложение подпадают автомобили, возраст которых не превышает 5 лет, а среднерыночная стоимость составляет более 3,2 млн грн.

Напомним, в течение января – апреля 2026 года в бюджеты территориальных общин поступило 115,6 млн грн транспортного налога. Этот показатель на 32,5% превышает результаты аналогичного периода в прошлом году.

Автор:
Татьяна Ковальчук