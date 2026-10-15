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Мільярдні збитки: в АТБ прокоментували, чи буде дефіцит товарів в магазинах через удари Росії по складам

АТБ
Мережа АТБ розповіла, чи варто чекати на порожні полиці в магазинах

Компанія АТБ зазнала значних збитків унаслідок останніх двох російських атак на свої складські об'єкти. Доставка товарів до магазинів торговельної мережі відбувається з затримками, але про дефіцит товарів наразі не йдеться.

Як пише Dilo, про це повідомили УНІАН в пресслужбі компанії.

В АТБ запевняють, що не фіксують брак конкретної продукції, а натомість вказують, що "логістика ускладнена в принципі – без особливостей по товарних категоріях".

Через російські удари по складам частина товару мережі була втрачена. Збитки від пошкодженої або знищеної продукції обраховуються мільярдами гривень, але наразі в АТБ не можуть назвати конкретну суму. 

Водночас в компанії підкреслють, що торговельна мережа не планує скорочувати персонал.

Про АТБ

АТБ - найбільша продуктова мережа України, яка налічує понад 1330 магазинів. Її виторг за 2025 рік становив 294,2 млрд грн. Компанія належить Геннадію Буткевичу, Євгену Єрмакову та Віктору Карачуну. 

8 жовтня російські війська завдали удару по складських приміщеннях мережі супермаркетів АТБ у Бучанському районі Київської області.

28 вересня на Київщині були знищені склади мережі АТБ  із сотнями тисяч товарів.

Через атаки Росії на продовольчі склади мережа супермаркетів АТБ наприкінці серпня ввела тимчасові обмеження на продаж соціальних груп товарів — не більше 6 одиниць в одні руки.

Також в АТБ виникли перебої з поставками окремих товарів, у магазинах скоротився вибір шампунів, дезодорантів, дитячих підгузків та іншої побутової продукції, а гречку, за словами працівника мережі, не завозили близько півтора тижня.

Автор:
Світлана Манько

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