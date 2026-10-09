Росія знову атакувала склади АТБ на Київщині

8 жовтня російські війська завдали удару по складських приміщеннях мережі супермаркетів АТБ у Бучанському районі Київської області.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба АТБ, передає РБК-Україна.

У компанії підтвердили факт влучання.

Інших деталей в АТБ наразі не розголошують з міркувань безпеки.

Також наразі невідомо, чи є постраждалі серед працівників.

"Щодо постраждалих, чи є вони серед працівників, на даний момент не відомо. Будемо сподіватися, що постраждалих немає", - повідомили в пресслужбі АТБ.

8 жовтня голова Київської обласної держадміністрації Тимур Ткаченко повідомив про вороже влучання в складські приміщення в Бучанському районі.

За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. Одну людину госпіталізували до лікарні. Ще двом постраждалим медичну допомогу надали на місці.

Про АТБ

АТБ - найбільша продуктова мережа України, яка налічує понад 1330 магазинів. Її виторг за 2025 рік становив 294,2 млрд грн. Компанія належить Геннадію Буткевичу, Євгену Єрмакову та Віктору Карачуну.

Нагадаємо, 28 вересня на Київщині були знищені склади мережі АТБ із сотнями тисяч товарів.

Через атаки Росії на продовольчі склади мережа супермаркетів АТБ наприкінці серпня ввела тимчасові обмеження на продаж соціальних груп товарів — не більше 6 одиниць в одні руки.

Також в АТБ виникли перебої з поставками окремих товарів, у магазинах скоротився вибір шампунів, дезодорантів, дитячих підгузків та іншої побутової продукції, а гречку, за словами працівника мережі, не завозили близько півтора тижня.