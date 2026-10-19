Из-за выборов в США: аукцион по продаже Одесского припортового завода сорвался

Аукцион по продаже Одесского припортового завода, назначенный на 19 октября со стартовой ценой более 4,3 млрд грн, не состоялся. Торги в системе «Прозорро.Продажи» в очередной раз отменены из-за отсутствия участников.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Наталуха.

"Ну что ж. Чудеса, к сожалению, не произошло. Итак, официально — аукцион по продаже Одесского припортового завода не состоялся. Торги в системе «Прозорро.Продажи» в очередной раз отменены из-за отсутствия участников. Многолетняя коррупционная сага снова остается без хеппи-энда", - написал он.

Наталуха отметил, что если с войной бизнес уже более-менее понимает, чего ждать и как это просчитывать, то политика, правила которой могут измениться за одну ночь, становится новым топ-риском. По его словам, нужно дождаться 3 ноября (дать промежуточные выборы в США).

"Давайте дождемся 3 ноября" - фраза, которую я слышал чаще всего за последние 2-3 дня от американских компаний, которые до этого прислали письма, в которых они "гарантируют принять участие в аукционе и сделать ставку в размере стартовой цены". Это не о непредсказуемости войны. Это о непредсказуемости политики. И политиков", - констатировал глава ФГИУ.

Он подчеркнул, что невозможно оценить перспективу инвестиции на 15–20 лет, если политическая позиция ключевого международного партнера может существенно измениться за одну неделю.

"И самое интересное, что речь идет именно об американском бизнесе. То есть инвесторов, для которых дополнительным источником неопределенности становится не только политика государства, в которую они планируют вкладывать средства, а теперь уже и политика их собственного государства", - подчеркнул Наталуха.

Он добавил, что в настоящее время задача ФГИУ — предусмотреть будущее ОПЗ, потому что законсервированное предприятие продолжает проедать деньги из бюджета — около 62 млн. гривен ежемесячно.

Напомним, 15 июля 2026 года правительство утвердило условия продажи государственного пакета акций АО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена составляет более 4,3 млрд. грн.

Одним из ключевых условий приватизации является обязательство будущего инвестора вложить не менее 500 млн грн в модернизацию предприятия и повышение его энергоэффективности. Это будет способствовать восстановлению работы одного из крупнейших химических предприятий Украины, повышению конкурентоспособности и созданию предпосылок для устойчивого развития.

Продажа ОПЗ

Предварительный аукцион по продаже Одесского припортового завода , который был запланирован на 25 ноября 2025 г. не состоялся из-за отсутствия участников .

По состоянию на время завершения приема предложений ни один участник не был зарегистрирован на торги, которые должны были состояться 25 ноября. Стартовая цена лота составила 4,448 млрд. грн.

Также о своих намерениях поучаствовать в этих торгах сообщал агрохолдинг Kernel . Кроме того, о намерениях купить ОПЗ заявляла компания-поставщик природного газа, минеральных и химических удобрений "Агро Газ Трейдинг".

Об Одесском припортовом заводе

Одесский припортовый завод является уникальным предприятием, специализирующимся на производстве удобрений, в частности, аммиака и карбамида. Предприятие расположено на берегу Малого Аджалицкого лимана, в 35 км от Одессы.

Общая площадь территории, занимаемая заводом составляет 251,41 га, 67,86 га, находится в аренде. После начала полномасштабного вторжения завод работал частично. Входит в список предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Согласно данным ресурса YouControl, выручка ОПЗ в 2025 году упала в 2,7 раза – до 328,7 млн грн, а чистый убыток сократился в 2,3 раза – до 807,4 млн грн.