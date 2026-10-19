Через вибори в США: аукціон з продажу Одеського припортового заводу зірвався

Аукціон з продажу Одеського припортового заводу, призначений на 19 жовтня зі стартовою ціною понад 4,3 млрд грн, не відбувся. Торги у системі «Прозорро.Продажі» вчергове скасовано через відсутність учасників.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитро Наталуха.

"Ну що ж. Дива, на жаль, не сталося. Отже, офіційно — аукціон з продажу Одеського припортового заводу не відбувся. Торги у системі «Прозорро.Продажі» вчергове скасовано через відсутність учасників. Багаторічна корупційна сага знову лишається без хепі-енду", - написав він.

Наталуха зауважив, що якщо з війною бізнес вже більш-менш розуміє чого чекати і як це прораховувати, то політика, правила якої можуть змінитись за одну ніч — стає новим топ-ризиком. За його словами, треба дочекатися 3 листопада (дати проміжних виборів в США).

«Давайте дочекаємось 3 листопада» — фраза, яку я чув найчастіше за останні 2-3 дні від американських компаній, які до цього надіслали листи, у яких вони «гарантують взяти участь у аукціоні і зробити ставку у розмірі стартової ціни». Це — не про непередбачуваність війни. Це — про непередбачуваність політики. І політиків", - констатував очільник ФДМУ.

Він наголосив, що неможливо оцінити перспективу інвестиції на 15–20 років, якщо політична позиція ключового міжнародного партнера може суттєво змінитися за один тиждень.

"І найцікавіше, що йдеться саме про американський бізнес.Тобто інвесторів, для яких додатковим джерелом невизначеності стає не лише політика держави, в яку вони планують вкладати кошти, а тепер вже й політика їхньої власної держави", - підкреслив Наталуха.

Він додав, що наразі завдання ФДМУ — передбачити майбутнє ОПЗ, бо законсервоване підприємство продовжує проїдати гроші з бюджету — близько 62 млн гривень щомісяця.

Нагадаємо, 15 липня 2026 року уряд затвердив умови продажу державного пакета акцій АТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна становить понад 4,3 млрд грн.

Однією з ключових умов приватизації є зобов'язання майбутнього інвестора вкласти щонайменше 500 млн грн у модернізацію підприємства та підвищення його енергоефективності. Це сприятиме відновленню роботи одного з найбільших хімічних підприємств України, підвищенню його конкурентоспроможності та створенню передумов для сталого розвитку.

Продаж ОПЗ

Попередній аукціон з продажу Одеського припортового заводу, який був запланований на 25 листопада 2025 не відбувся через відсутність учасників.

Станом на час завершення прийому пропозицій жоден учасник не був зареєстрований на торги, які мали відбутися 25 листопада. Стартова ціна лота становила 4,448 млрд грн.

Також про свої наміри взяти участь у цих торгах повідомляв агрохолдинг Kernel. Крім того, про наміри купити ОПЗ заявляла компанія-постачальник природного газу, мінеральних і хімічних добрив "Агро Газ Трейдінг".

Про Одеський припортовий завод

Одеський припортовий завод є унікальним підприємством, що спеціалізується на виробництві добрив, зокрема аміаку та карбаміду. Підприємство розташоване на березі Малого Аджалицького лиману, за 35 км від Одеси.

Загальна площа території, яку займає завод становить 251,41 га, 67,86 га, перебуває в оренді. Після початку повномасштабного вторгнення завод працював частково. Входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України.

Згідно з даними ресурсу YouControl,виручка ОПЗ у 2025 році впала у 2,7 рази – до 328,7 млн грн, а чистий збиток скоротився у 2,3 рази – до 807,4 млн грн.