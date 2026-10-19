Две страны ЕС выступили против дополнительного финансирования Украины на 70 млрд евро

Украина обратилась в Европейский Союз с просьбой о предоставлении 70 млрд евро дополнительной помощи на 2027 год, но Словакия и Венгрия не присоединятся к этой инициативе.

Как пишет Dilo, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает DennikN.

Он отметил, что в Евросоюзе пока нет согласования относительно долгосрочного бюджета на период 2028-2034 годов, а страны-члены пока не могут прийти к согласию.

Словакия и Венгрия отказались финансировать новый заем Украины

Фицо считает, что достичь договоренности до конца года будет сложно, как это продвигает президент Европейского совета Антониу Кошта.

Словацкий премьер подчеркнул, что Словакия не будет участвовать в финансировании дополнительных потребностей Украины на сумму 70 млрд евро в 2027 году. Кроме того, он сообщил, что глава правительства Венгрии Петер Мадяр присоединился к его позиции.

В то же время Фицо назвал "опасной" увязку переговоров о будущем бюджете Евросоюза с финансированием Украины.

По его словам, Словакия готова поддерживать Украину другим способом. Среди возможных направлений он назвал проекты по образованию, дорожной инфраструктуре и энергетике.

Украина просит у ЕС деньги

Во время саммита в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война обойдется стране в 155 млрд евро в следующем году. Он призвал президентов и премьер-министров государств Евросоюза изыскать необходимые средства для дальнейшей поддержки Украины.

В то же время ЕС уже пообещал Украине ссуду на 90 млрд евро. Она должна помочь покрыть неотложные финансовые потребности страны в 2026-2027 годах. Европейская комиссия выделяет эти средства равномерно.

Напомним, в Брюсселе отказались удовлетворять запрос Украины на дополнительную финансовую поддержку в этом году, пока Киев не введет обещанные реформы.

Украина попросила союзников дополнительно профинансировать около $27 млрд оборонных потребностей, однако в Европейском Союзе хотят сначала получить четкое объяснение, как сформировался дефицит и на что нужны средства.

Сейчас в ЕС пытаются разобраться, откуда возникла гигантская дыра в бюджете и действительно ли Украине нужна вся пригласившаяся сумма. В Брюсселе не понимают, кто отвечает за резкий рост дефицита бюджета.

В начале месяца Брюссель заявил, что Европейский Союз не рассматривает ускорение выплат Украины по кредиту в 90 млрд евро. Они будут переведены в течение двух лет, как было запланировано изначально. Пока новые механизмы финансирования не обсуждаются, несмотря на рост оборонных потребностей Украины.