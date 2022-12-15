Крымская судья, причастная к преследованию Чийгоза, заочно получила 12 лет тюрьмы за госизмену

Судья Киевского районного суда Симферополя, участвовавшая в уголовном преследовании одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, ныне являющегося депутатом Верховной Рады от "Европейской солидарности", заочно получила 12 лет лишения свободы.

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Как сообщает прокуратура АР Крым и Севастополя, женщина признана виновной в совершении государственной измены (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса). В сообщении не указывается имя судьи, но, как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", речь идет об Ольге Гуриной.

Прокуроры доказали, что после оккупации полуострова Вооруженными силами России в 2014 году осужденная нарушила присягу на верность украинскому народу и начала сотрудничать с врагом.

Также установлено, что она причастна к незаконному уголовному преследованию митингующих в поддержку территориальной целостности Украины возле Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

В 2016 году именно она, руководствуясь законодательством РФ, приняла решение о продлении срока содержания под стражей заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу.

"Позже репрессивная машина судопроизводства на полуострове признала Чийгоза виновным в преступлении, которое он не совершал, за события, которые произошли до начала фактической оккупации Крыма, приговорив его к восьми годам лишения свободы", - напоминают в прокуратуре.

Таким образом, доказано, что своими действиями и решениями осужденная способствовала становлению оккупационных судебных органов на полуострове и в целом оккупационных властей России в Крыму, а также оказывала помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины.

Напомним, что самого Чийгоза, а также другого осужденного оккупантами политзаключенного – замглавы Меджлиса, бывшего заместителя председателя ВС Крыма Ильми Умерова – российская сторона в октябре 2017 года передала Турции, освободив от уголовного преследования.