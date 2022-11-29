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Бывшему военному прокурору Крыма заочно дали 12 лет за госизмену

Бывшему военному прокурору Крыма заочно дали 12 лет за госизмену

Суд заочно признал бывшего военного прокурора Крымского региона Сергея Няньчура виновным в государственной измене (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса) и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура АР Крым и Севастополя.

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Прокуроры доказали в суде, что Няньчур, будучи гражданином Украины, присягнувшим на верность народу Украины, в ходе оккупации полуострова Вооруженными силами России пошел на сотрудничество с врагом.

С 2012 по 2014 год осужденный занимал должность военного прокурора Крымского региона, а в марте 2014 года перешел на службу в незаконно созданную "военную прокуратуру Черноморского флота РФ", заняв там руководящую должность "заместителя военного прокурора". Одновременно с этим оккупанты присвоили осужденному звание "генерал-майора юстиции РФ".

"Своими действиями и решениями "прокурор" обеспечивал функционирование оккупационных органов военной прокуратуры на полуострове и оккупационного режима в целом, а также содействовал проведению подрывной деятельности против Украины", - указывают в прокуратуре.

В настоящее время осужденный объявлен в розыск. Напомним также, что 26 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против Няньчура и еще девяти человек из высшего офицерского состава, в том числе экс-главы Службы безопасности Украины Александра Якименко и экс-командующего Военно-морскими силами Дениса Березовского.

Все они, в частности, были лишены воинских званий (сам Няньчур имел звание генерал-майора юстиции). На следующий день решение ввел в действие президент  Владимир Зеленский.

Автор:
Тимофей Беспятов