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Бывшему военному прокурору Крыма заочно дали 12 лет за госизмену
Суд заочно признал бывшего военного прокурора Крымского региона Сергея Няньчура виновным в государственной измене (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса) и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура АР Крым и Севастополя.
Прокуроры доказали в суде, что Няньчур, будучи гражданином Украины, присягнувшим на верность народу Украины, в ходе оккупации полуострова Вооруженными силами России пошел на сотрудничество с врагом.
С 2012 по 2014 год осужденный занимал должность военного прокурора Крымского региона, а в марте 2014 года перешел на службу в незаконно созданную "военную прокуратуру Черноморского флота РФ", заняв там руководящую должность "заместителя военного прокурора". Одновременно с этим оккупанты присвоили осужденному звание "генерал-майора юстиции РФ".
"Своими действиями и решениями "прокурор" обеспечивал функционирование оккупационных органов военной прокуратуры на полуострове и оккупационного режима в целом, а также содействовал проведению подрывной деятельности против Украины", - указывают в прокуратуре.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В настоящее время осужденный объявлен в розыск. Напомним также, что 26 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против Няньчура и еще девяти человек из высшего офицерского состава, в том числе экс-главы Службы безопасности Украины Александра Якименко и экс-командующего Военно-морскими силами Дениса Березовского.
Все они, в частности, были лишены воинских званий (сам Няньчур имел звание генерал-майора юстиции). На следующий день решение ввел в действие президент Владимир Зеленский.