Колишнього військового прокурора Криму заочно засудили до 12 років за держзраду

Суд заочно визнав колишнього військового прокурора Кримського регіону Сергія Няньчура винним у державній зраді (частина 1 статті 111 Кримінального кодексу) і призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє прокуратура АР Крим та Севастополя.

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Прокурори довели у суді, що Няньчур, будучи громадянином України, який присягнув на вірність народу України, під час окупації півострова Збройними силами Росії пішов на співпрацю з ворогом.

З 2012 по 2014 рік засуджений обіймав посаду військового прокурора Кримського регіону, а у березні 2014 року перейшов на службу до незаконно створеної "військової прокуратури Чорноморського флоту РФ", обійнявши там керівну посаду "заступника військового прокурора". Одночасно з цим окупанти присвоїли засудженому звання "генерал-майора юстиції РФ".

"Своїми діями та рішеннями "прокурор" забезпечував функціонування окупаційних органів військової прокуратури на півострові та окупаційного режиму загалом, а також сприяв у проведенні підривної діяльності проти України", - вказують у прокуратурі.

Наразі засудженого оголошено в розшук. Нагадаємо також, що 26 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони вирішила ввести санкції проти Няньчура та ще дев'яти осіб з вищого офіцерского складу, зокрема ексголову Служби безпеки України Олександра Якименка та екскомандувача Військово-морських сил Дениса Березовського.

Всіх них, зокрема, було позбавлено військових звань (сам Няньчур мав звання генерал-майора юстиції). Наступного дня рішення ввів у дію президент Володимир Зеленський.