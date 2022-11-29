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Колишнього військового прокурора Криму заочно засудили до 12 років за держзраду

Колишнього військового прокурора Криму заочно засудили до 12 років за держзраду

Суд заочно визнав колишнього військового прокурора Кримського регіону Сергія Няньчура винним у державній зраді (частина 1 статті 111 Кримінального кодексу) і призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє прокуратура АР Крим та Севастополя.

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Прокурори довели у суді, що Няньчур, будучи громадянином України, який присягнув на вірність народу України, під час окупації півострова Збройними силами Росії пішов на співпрацю з ворогом.

З 2012 по 2014 рік засуджений обіймав посаду військового прокурора Кримського регіону, а у березні 2014 року перейшов на службу до незаконно створеної "військової прокуратури Чорноморського флоту РФ", обійнявши там керівну посаду "заступника військового прокурора". Одночасно з цим окупанти присвоїли засудженому звання "генерал-майора юстиції РФ".

"Своїми діями та рішеннями "прокурор" забезпечував функціонування окупаційних органів військової прокуратури на півострові та окупаційного режиму загалом, а також сприяв у проведенні підривної діяльності проти України", - вказують у прокуратурі.

Наразі засудженого оголошено в розшук. Нагадаємо також, що 26 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони вирішила ввести санкції проти Няньчура та ще дев'яти осіб з вищого офіцерского складу, зокрема ексголову Служби безпеки України Олександра Якименка та екскомандувача Військово-морських сил Дениса Березовського.

Всіх них, зокрема, було позбавлено військових звань (сам Няньчур мав звання генерал-майора юстиції). Наступного дня рішення ввів у дію президент Володимир Зеленський.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов