У Києві засудили до 13 років тюрми полоненого зрадника та дезертира з Криму

Святошинський районний суд Києва визнав колишнього військовослужбовця Збройних сил України, якого взяли в полон у складі російської армії, винним у дезертирстві та державній зраді.

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Як повідомляє спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері південного регіону, колишньому гранатометнику військової частини в АР Крим призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 13 років.

Встановлено, що у 2014 році колишній український військовий, зрадивши присязі на вірність українському народові, відмовився виконати наказ про передислокацію військової частини з півострова та вступив на службу до Збройних сил держави-агресора.

Через вісім років, 25 лютого 2022 року, він повернувся на територію України у складі окупаційних військ, які ввійшли на територію Херсонської області. 29 серпня під час бойових дій на лінії безпосереднього збройного зіткнення, чоловіка було взято в полон.

Йому інкримінували частину 1 статті 408 та частину 1 статті 111 Кримінального кодексу. В суді публічне обвинувачення підримувала Миколаївська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Нагадаємо також, що наприкінці квітня були засуджені інші колишні українські військові, які перейшли на бік окупантів у Криму, а у 2022 році пішли воювати проти України і також були захоплений у полон, а саме під час боїв у Миколаївській області.

У червні Шевченківський районний суд Києва засудив до 13 років тюрми з конфіскацією майна ще двох українських громадян з Криму, які теж пішли воювати проти України і були захоплені в полон в районі Баштанки Миколаївської області на початку березня.