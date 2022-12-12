В Киеве приговорили к 13 годам тюрьмы пленного предателя и дезертира из Крыма

Святошинский районный суд Киева признал бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины, взятого в плен в составе российской армии, виновным в дезертирстве и государственной измене.

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Как сообщает специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере южного региона, бывшему гранатометчику воинской части в АР Крым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет.

Установлено, что в 2014 году бывший украинский военный, изменивший присяге на верность украинскому народу, отказался выполнить приказ о передислокации воинской части с полуострова и вступил на службу в Вооруженные силы государства-агрессора.

Через восемь лет, 25 февраля 2022 года, он вернулся на территорию Украины в составе оккупационных войск, вошедших на территорию Херсонской области. 29 августа в ходе боевых действий на линии непосредственного вооруженного столкновения, мужчина был взят в плен.

Ему инкриминировали часть 1 статьи 408 и часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса. В суде публичное обвинение поддерживала Николаевская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

Напомним также, что в конце апреля были осуждены другие бывшие украинские военные, которые перешли на сторону оккупантов в Крыму, а в 2022 году пошли воевать против Украины и были захвачены в плен, а именно во время боев в Николаевской области.

В июне Шевченковский районный суд Киева приговорил к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества еще двух украинских граждан из Крыма, которые тоже пошли воевать против Украины и были захвачены в плен в районе Баштанки Николаевской области в начале марта.