В Києві заочно судитимуть двох військових РФ, які вбили мешканця Гостомеля за відмову допомогти

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох російських військовослужбовців, які вчинили вбивство цивільного громадянина під час тимчасової окупації селища Гостомель Київської області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як ідеться у повідомленні відомства, злочин стався 11 березня 2022 року на території притулку для тварин на вулиці Свято-Покровській, де окупанти облаштували тимчасовий військовий пункт.

Як було встановлено досудовим розслідуванням, під час перебування на території селища російські військовослужбовці намагалися залучити місцеве цивільне населення до розвантаження та переміщення боєприпасів.

Коли один з місцевих мешканців відмовився виконувати цей наказ, окупанти з метою залякування відвели чоловіка у лісопосадку начебто для розстрілу. Коли місцевий вдруге відмовився допомагати загарбникам, один з командирів віддав підлеглому наказ розстріляти чоловіка.

Служба безпеки України, управлінням карного розшуку поліції Києва та прокурори ідентифікували російських військових, причетних до вбивства громадянина України.

Їм було заочно повідомлено про підозру за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством). За це фігурантам загрожує в Україні від 10 до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення.

Нагадаємо також, що місяць тому було заочно оголошено вирок двом військовим РФ з Бурятії за катування жителів села Бузова Бучанського району Київської області, а саме 12 років тюрми.

Джерело фото: ua.depositphotos.com