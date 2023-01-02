Мешканцю Києва повідомили про підозру у викрадення графіті Бенксі в Гостомелі

Бучанське райуправління поліції Київської області за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомило мешканцю Києва про підозру за фактом викрадення графіті всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі зі стіни напівзруйнованого будинку на території військового містечка у селищі Гостомель.

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Як повідомляє обласна прокуратура, чоловіку інкримінують частину 2 статті 15, частину 5 статі 185 Кримінального кодексу (закінчений замах на крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах або організованою групою). Слідство встановило, що киянин вирішив демонтувати зі стіни будинку графіті "Жінка в протигазі".

"Усвідомлюючи цінність вказаної роботи, він планував продати графіті, а отриманими коштами розпорядитися на власний розсуд. Для цього він залучив необізнаних у його намірах чоловіків, яких запевнив в тому, що має всі відповідні дозволи на проведення демонтажу вказаного мурала", - йдеться у повідомленні.

Фото: Київська обласна прокуратура

Після того, як частина стіни була зрізана разом із зображенням, підозрюваний обмотав її стрейч-плівкою з метою захисту від пошкоджень. Проте чоловік не встиг завантажити викрадене в автомобіль, оскільки був викритий співробітниками військової адміністрації.

В прокуратурі також вказують, що зазначене графіті Бенксі "розпорядженням Гостомельської селищної військової адміністрації визнано культурним надбанням". Нагадаємо також, що Бенксі, особа якого вважається анонімною, було тим не менш визнано "почесним громадянином" Ірпеня, в якому художник теж створив графіті на стіні пошкодженої та виселеної багатоповерхівки.

Зазначимо, що раніше Delo.ua писало, що організатором акції з демонтажу був Сергій Довгий, що сам він підтверджував і поліції, і ЗМІ. Він заявляв, що хотів продати демонтоване зображення на аукціоні, а отримані гроші витратити на допомогу українській армії.