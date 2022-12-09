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Бенксі став почесним громадянином Ірпеня
Всесвітньовідомий британський вуличний художник Бенксі та керівник регіональної філії Південно-Західної залізниці Андрій Букін стали почесними громадянами Ірпеня Київської області.
Про це 9 грудня повідомила пресслужба Ірпінської міської ради.
Художник залишив своє графіті на одному зі зруйнованих російськими військовими будинків в місті. Малюнок на стіні привернув увагу світової спільноти до масштабів руйнувань Ірпеня.
В міськраді звернули увагу також, що своїм графіті Бенксі увіковічив історію боротьби Ірпеня й ідею його відродження.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Щодо Букіна, то він особисто координував допомогу з евакуації залізницею мешканців Ірпеня; створення "Залізного містечка" для тимчасового проживання містян, які втратили житло; швидке відновлення залізничного мосту через річку Ірпінь; перевезення гуманітарної допомоги та матеріалів для відновлення міста.
Нагадаємо, в листопаді Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, у тому числі Бородянці, Ірпені та Києві.
Згодом в Гостомелі група людей нібито намагалася викрасти графіті художника. Чим закінчилася ця історія, читайте в матеріалі Delo.ua.